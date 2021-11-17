Галлахер благодарен Виейра за свой прогресс

Конор Галлахер и Патрик Виейра Полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер заявил, что своей отличной игрой в этом сезоне он обязан главному тренеру "орлов" Патрику Виейра.

21-летний Галлахер, выступающий за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 10 матчах Премьер-Лиги этого сезона, а в минувший понедельник дебютировал за сборную Англии.

Сам Конор считает, что совершить такой скачок в развитии ему помог Виейра, некогда блиставший в Премьер-Лиге в составе "Арсенала".

"Работать с Патриком — это удивительно. Он был одним из лучших полузащитников в Премьер-Лиге. Это великолепно, что у меня есть возможность учиться у него и работать с ним".

"Он очень мне помогает в тактическом плане, а важнее всего то, что он знает мои сильные стороны, и он говорит мне, как их лучше всего использовать".

"Я имею возможность делать то, что я делаю лучше всего. Это и есть причина, почему я хорошо начал сезон", — цитирует Галлахера The Independent.


Метки Виейра, Галлахер, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 17.11.2021 15:26 # mixmaster
    Легенда Арсенала сделает из него топа. Хотя потом обратно в синюю помойку, такое себе.

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  2. liverbro 17.11.2021 15:16 # liverbro
    Сруманк-МОЛЬ!

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  3. true-manc 17.11.2021 15:12 # true-manc
    > Патрик Виейра

    КОРОЛЬ!!!

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