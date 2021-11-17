Галлахер благодарен Виейра за свой прогресс
Полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер заявил, что своей отличной игрой в этом сезоне он обязан главному тренеру "орлов" Патрику Виейра.
21-летний Галлахер, выступающий за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 10 матчах Премьер-Лиги этого сезона, а в минувший понедельник дебютировал за сборную Англии.
Сам Конор считает, что совершить такой скачок в развитии ему помог Виейра, некогда блиставший в Премьер-Лиге в составе "Арсенала".
"Работать с Патриком — это удивительно. Он был одним из лучших полузащитников в Премьер-Лиге. Это великолепно, что у меня есть возможность учиться у него и работать с ним".
"Он очень мне помогает в тактическом плане, а важнее всего то, что он знает мои сильные стороны, и он говорит мне, как их лучше всего использовать".
"Я имею возможность делать то, что я делаю лучше всего. Это и есть причина, почему я хорошо начал сезон", — цитирует Галлахера The Independent.
17.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
Легенда Арсенала сделает из него топа. Хотя потом обратно в синюю помойку, такое себе.
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Сруманк-МОЛЬ!
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> Патрик Виейра
КОРОЛЬ!!!
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