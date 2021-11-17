"Челси" исключает продажу Галлахера

"Челси" исключает продажу полузащитника Конора Галлахера в конце сезона.

В минувший понедельник Галлахер помог сборной Англии разгромить Сан-Марино со счетом 0:10 и оформить выход на ЧМ-2022, своим дебютом за национальную команду дополнив тот прекрасный сезон, который Конор проводит за "Кристал Пэлас" на правах аренды.



Минувшим летом "Пэлас" был не единственным претендентом на Галлахера. "Ньюкасл" и "Лидс" не просто хотели арендовать Конора, но и получить опцию выкупа.



Однако "Челси" исключал продажу Галлахера тогда и исключает следующим летом — на "Стэмфорд Бридж" большие планы на 21-летнего англичанина, находящегося в системе "синих" с восьми лет.



По информации Daily Mail, план "Челси" заключается в том, что летом Галлахер вернется и со следующего сезона будет интегрирован в команду Томаса Тухеля.