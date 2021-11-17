"Челси" исключает продажу Галлахера

Конор Галлахер "Челси" исключает продажу полузащитника Конора Галлахера в конце сезона.

В минувший понедельник Галлахер помог сборной Англии разгромить Сан-Марино со счетом 0:10 и оформить выход на ЧМ-2022, своим дебютом за национальную команду дополнив тот прекрасный сезон, который Конор проводит за "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Минувшим летом "Пэлас" был не единственным претендентом на Галлахера. "Ньюкасл" и "Лидс" не просто хотели арендовать Конора, но и получить опцию выкупа.

Однако "Челси" исключал продажу Галлахера тогда и исключает следующим летом — на "Стэмфорд Бридж" большие планы на 21-летнего англичанина, находящегося в системе "синих" с восьми лет.

По информации Daily Mail, план "Челси" заключается в том, что летом Галлахер вернется и со следующего сезона будет интегрирован в команду Томаса Тухеля.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1028

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 17.11.2021 15:29 # gucman
    За 1 игру с лyзepxyeм превратил всю их полузащиту в клоунов

    (ответить)

  2. mixmaster 17.11.2021 14:49 # mixmaster
    так тухеля уже не будет)

    (ответить)

  3. skydreams 17.11.2021 14:26 # skydreams
    Топ ппц растёт. В Пэласе главный мотор

    (ответить)

  4. meshuggah 17.11.2021 14:14 # meshuggah
    уже сейчас заметная фигура в лиге

    (ответить)

  5. jirrort 17.11.2021 14:04 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: