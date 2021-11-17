Зидану интересна работа в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".

Возглавляя "Реал", Зидан выиграл два титула Ла Лиги и три трофея Лиги Чемпионов. Ныне выступающие за "Юнайтед" Криштиану Роналду и Рафаэль Варан сыграли ключевые роли в этих победах.



По информации Daily Record, Зидан заинтересован в воссоединении с двумя своими бывшими подопечными по Мадриду, и "красные дьяволы" уже добились определенного прогресса, уговаривая Зинедина.



На "Олд Траффорд" также считают, что назначение Зидана поможет клубу сохранить полузащитника Поля Погба, которого Зинедин неоднократно пытался заманить в "Реал".



Однако на пути к назначению Зидана есть пара проблем. Во-первых, Зинедин не очень хорошо владеет английским языком. Во-вторых, супруга 49-летнего француза Вероника не хочет переезжать в Манчестер и предпочитает, чтобы ее муж подольше отдохнул от футбола.