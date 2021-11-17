Зидану интересна работа в "Юнайтед"

Зинедин Зидан Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".

Возглавляя "Реал", Зидан выиграл два титула Ла Лиги и три трофея Лиги Чемпионов. Ныне выступающие за "Юнайтед" Криштиану Роналду и Рафаэль Варан сыграли ключевые роли в этих победах.

По информации Daily Record, Зидан заинтересован в воссоединении с двумя своими бывшими подопечными по Мадриду, и "красные дьяволы" уже добились определенного прогресса, уговаривая Зинедина.

На "Олд Траффорд" также считают, что назначение Зидана поможет клубу сохранить полузащитника Поля Погба, которого Зинедин неоднократно пытался заманить в "Реал".

Однако на пути к назначению Зидана есть пара проблем. Во-первых, Зинедин не очень хорошо владеет английским языком. Во-вторых, супруга 49-летнего француза Вероника не хочет переезжать в Манчестер и предпочитает, чтобы ее муж подольше отдохнул от футбола.


Метки Зидан, Манчестер Юнайтед, слухи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 13:00

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  1. sexan 17.11.2021 13:44 # sexan
    Опаньки.

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  2. mancunia-planet 17.11.2021 13:42 # mancunia-planet
    Ну, правильно, жену можно понять, нахер эта дыра по сравнению с Парижем или Мадридом. Англия серая страна, и даже Лондон гамно полное чисто по природе. Это, что касаемо семейного блага и комфорта, по футбольном я только за. Зидан это круто в данном случае. Лучше Роджерса как по мне.

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  3. wwwxxx 17.11.2021 13:26 # wwwxxx
    Новый лысый КОРОЛЬ!

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  4. quavo 17.11.2021 13:23 # quavo
    Английский не знает?)
    ну это показатель топовости лысого физручка) пусть сидит у себя в вонючем париже

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  5. chop 17.11.2021 13:07 # chop
    Тот момент, когда жена оказывается мудрей. Нахой лысому эта дыра, и Погба?

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