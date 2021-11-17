Тухель не был заинтересован в приглашении Сауля

Главный тренер "Челси" Томас Тухель не был заинтересован в приглашении полузащитника Сауля Ньигеса из "Атлетико".

"Челси" оформил аренду Сауля с опцией выкупа только в заключительные минуты летнего трансферного окна.



После своего провального дебюта против "Астон Виллы" в сентябре, когда он был заменен уже в перерыве, Сауль сыграл лишь две минуты в Премьер-Лиге.



Столь прохладное отношение Тухеля к Саулю не является чем-то странным, потому что Томас не был инициатором трансфера 26-летнего игрока сборной Испании.



Просто Сауль был настроен покинуть "Атлетико" любой ценой, а "Челси" согласился "оказать услугу" представителям Ньигеса, утверждает Cadena SER.



В сложившейся ситуации крайне маловероятно, что "синие" воспользуются своей опцией выкупа игрока в конце сезона.