"Эвертон" хочет Мэйтланд-Найлса или Чемберса

"Эвертон" надеется заполучить одного из двух правых защитников "Арсенала" в январе.

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес нуждается в новичке, чтобы страховать капитана Шеймуса Коулмена справа в обороне, и его приоритетной целью является Эйнсли Мэйтланд-Найлс.



Как сообщает The Sun, "ириски" лишь хотят арендовать Мэйтланд-Найлса, потому что постоянный трансфер 24-летнего англичанина им не потянуть.



В качестве запасного варианта "Эвертон" рассматривает одноклубника Эйнсли в лице Калума Чемберса, который может быть доступен для приобретения всего за 5 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце сезона контракта.



Вот уже два месяца Чемберс не попадает даже в запас "Арсенала" на матчи Премьер-Лиги, вчистую проигрывая конкуренцию новичку Такехиро Томиясу.