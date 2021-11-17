"Эвертон" хочет Мэйтланд-Найлса или Чемберса
"Эвертон" надеется заполучить одного из двух правых защитников "Арсенала" в январе.
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес нуждается в новичке, чтобы страховать капитана Шеймуса Коулмена справа в обороне, и его приоритетной целью является Эйнсли Мэйтланд-Найлс.
Как сообщает The Sun, "ириски" лишь хотят арендовать Мэйтланд-Найлса, потому что постоянный трансфер 24-летнего англичанина им не потянуть.
В качестве запасного варианта "Эвертон" рассматривает одноклубника Эйнсли в лице Калума Чемберса, который может быть доступен для приобретения всего за 5 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце сезона контракта.
Вот уже два месяца Чемберс не попадает даже в запас "Арсенала" на матчи Премьер-Лиги, вчистую проигрывая конкуренцию новичку Такехиро Томиясу.
17.11.2021 11:00
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