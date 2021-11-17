Ба выбрал черно-белые цвета для своего клуба из-за "Ньюкасла"

Бывший нападающий "Ньюкасла" Демба Ба рассказал, что выбрал черно-белые цвета для своего американского клуба "Сан-Диего 1904" из-за своих чувств к "сорокам".

Ранее осенью Ба объявил о завершении игровой карьеры, однако Демба не уходит из футбола. Сенегалец — совместно с Эденом Азаром — является одним из основателей клуба "Сан-Диего 1904".



Когда для Ба пришло время определяться с цветами созданного в 2016 году клуба, Демба вспомнил о самых страстных фанатах.



"Ньюкасл" и "Бешикташ" — это два клуба, чьи фанаты обладают просто безумной страстью. Поэтому я решил, что моя команда в Америке будет играть в черно-белых футболках", — сообщил Ба The Chronicle.