Ба выбрал черно-белые цвета для своего клуба из-за "Ньюкасла"

Демба Ба Бывший нападающий "Ньюкасла" Демба Ба рассказал, что выбрал черно-белые цвета для своего американского клуба "Сан-Диего 1904" из-за своих чувств к "сорокам".

Ранее осенью Ба объявил о завершении игровой карьеры, однако Демба не уходит из футбола. Сенегалец — совместно с Эденом Азаром — является одним из основателей клуба "Сан-Диего 1904".

Когда для Ба пришло время определяться с цветами созданного в 2016 году клуба, Демба вспомнил о самых страстных фанатах.

"Ньюкасл" и "Бешикташ" — это два клуба, чьи фанаты обладают просто безумной страстью. Поэтому я решил, что моя команда в Америке будет играть в черно-белых футболках", — сообщил Ба The Chronicle.


Метки Ба, болельщики, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. murderface616 17.11.2021 10:08 # murderface616
    А должен был красные цвета, в память о своей верной псинке

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  2. villas-boas 17.11.2021 10:03 # villas-boas
    Хозяин Чиррорта стелится под арабов...

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