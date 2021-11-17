Ба выбрал черно-белые цвета для своего клуба из-за "Ньюкасла"
Бывший нападающий "Ньюкасла" Демба Ба рассказал, что выбрал черно-белые цвета для своего американского клуба "Сан-Диего 1904" из-за своих чувств к "сорокам".
Ранее осенью Ба объявил о завершении игровой карьеры, однако Демба не уходит из футбола. Сенегалец — совместно с Эденом Азаром — является одним из основателей клуба "Сан-Диего 1904".
Когда для Ба пришло время определяться с цветами созданного в 2016 году клуба, Демба вспомнил о самых страстных фанатах.
"Ньюкасл" и "Бешикташ" — это два клуба, чьи фанаты обладают просто безумной страстью. Поэтому я решил, что моя команда в Америке будет играть в черно-белых футболках", — сообщил Ба The Chronicle.
17.11.2021 10:00
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