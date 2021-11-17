Вудгейт: "В "Ливерпуле" Санчо был бы совершенно другим игроком"
Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт объяснил проблемы вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" неподходящим стилем игры.
После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов минувшим летом Санчо до сих пор не совершил ни одного результативного действия, а в последнее время даже перестал попадать в стартовый состав "Юнайтед".
По мнению Вудгейта, адаптация здесь не при чем — Санчо нужна команда, которая играет в стиле "Боруссии" или "Ливерпуля".
"У Санчо не все идет по плану с момента, как он присоединился к "Манчестер Юнайтед" этим летом, и я связываю это со стилем игры — он ему просто не подходит".
"Если бы "Юнайтед" играл, как это делают в Дортмунде, все было бы по-другому, но "Юнайтед" не играет таким образом. Они играют в футбол, к которому Санчо не привык".
"Джейдон Санчо — исключительный талант. Если вы будете использовать его сильные качества, он будет проявлять себя. Я не сомневаюсь, что он снова будет блистать".
"Поставьте его в состав "Ливерпуля", и он будет совершенно другим игроком. Уверен в этом", — цитирует Вудгейта Liverpool Echo.
17.11.2021 09:00
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