Вудгейт: "В "Ливерпуле" Санчо был бы совершенно другим игроком"

Джейдон Санчо Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт объяснил проблемы вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" неподходящим стилем игры.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов минувшим летом Санчо до сих пор не совершил ни одного результативного действия, а в последнее время даже перестал попадать в стартовый состав "Юнайтед".

По мнению Вудгейта, адаптация здесь не при чем — Санчо нужна команда, которая играет в стиле "Боруссии" или "Ливерпуля".

"У Санчо не все идет по плану с момента, как он присоединился к "Манчестер Юнайтед" этим летом, и я связываю это со стилем игры — он ему просто не подходит".

"Если бы "Юнайтед" играл, как это делают в Дортмунде, все было бы по-другому, но "Юнайтед" не играет таким образом. Они играют в футбол, к которому Санчо не привык".

"Джейдон Санчо — исключительный талант. Если вы будете использовать его сильные качества, он будет проявлять себя. Я не сомневаюсь, что он снова будет блистать".

"Поставьте его в состав "Ливерпуля", и он будет совершенно другим игроком. Уверен в этом", — цитирует Вудгейта Liverpool Echo.


Метки Вудгейт, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 17.11.2021 10:10 # tursa
    Сам виноват, уверен ему предлагали рассмотреть переход в мс или лфк но без места в основе, вот и расплачивается

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  2. chop 17.11.2021 09:31 # chop
    Таланты в скаме загнивают, зато гавно всегда цветет

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  3. vyrentz 17.11.2021 09:08 # vyrentz
    Нехрен было в помойку к физруку переходить, очевидно же было

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