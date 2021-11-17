Вудгейт: "В "Ливерпуле" Санчо был бы совершенно другим игроком"

Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт объяснил проблемы вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" неподходящим стилем игры.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов минувшим летом Санчо до сих пор не совершил ни одного результативного действия, а в последнее время даже перестал попадать в стартовый состав "Юнайтед".



По мнению Вудгейта, адаптация здесь не при чем — Санчо нужна команда, которая играет в стиле "Боруссии" или "Ливерпуля".



"У Санчо не все идет по плану с момента, как он присоединился к "Манчестер Юнайтед" этим летом, и я связываю это со стилем игры — он ему просто не подходит".



"Если бы "Юнайтед" играл, как это делают в Дортмунде, все было бы по-другому, но "Юнайтед" не играет таким образом. Они играют в футбол, к которому Санчо не привык".



"Джейдон Санчо — исключительный талант. Если вы будете использовать его сильные качества, он будет проявлять себя. Я не сомневаюсь, что он снова будет блистать".



"Поставьте его в состав "Ливерпуля", и он будет совершенно другим игроком. Уверен в этом", — цитирует Вудгейта Liverpool Echo.