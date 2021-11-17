Фердинанд вспомнил, как Лэмпард будил его своими походами в туалет

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как Фрэнк Лэмпард будил его своими полуночными походами в туалет во время совместного пребывания в сборной Англии.

И Фердинанд, и Лэмпард начинали свои карьеры в "Вест Хэме" в начале 1990-х, позже став часть "золотого поколения" сборной Англии.



Рио и Фрэнк были соседями по номеру во время проживания в отелях, и одна привычка бывшего полузащитника "Челси" по-настоящему раздражала его товарища.



"Когда меня вызывали в сборную Англии, обычно я делил номер с Фрэнком Лэмпардом. Он не храпел или вроде того, и обычно он был хорошим соседом, однако меня раздражало, что посреди ночи он шел в туалет и делал это громко".



"Вообще-то, это было очень громко. Настолько, что я просыпался. Это долгое и громкое справление нужды", — сообщил Фердинанд The Sun.