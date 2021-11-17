Фердинанд вспомнил, как Лэмпард будил его своими походами в туалет

Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как Фрэнк Лэмпард будил его своими полуночными походами в туалет во время совместного пребывания в сборной Англии.

И Фердинанд, и Лэмпард начинали свои карьеры в "Вест Хэме" в начале 1990-х, позже став часть "золотого поколения" сборной Англии.

Рио и Фрэнк были соседями по номеру во время проживания в отелях, и одна привычка бывшего полузащитника "Челси" по-настоящему раздражала его товарища.

"Когда меня вызывали в сборную Англии, обычно я делил номер с Фрэнком Лэмпардом. Он не храпел или вроде того, и обычно он был хорошим соседом, однако меня раздражало, что посреди ночи он шел в туалет и делал это громко".

"Вообще-то, это было очень громко. Настолько, что я просыпался. Это долгое и громкое справление нужды", — сообщил Фердинанд The Sun.


Метки Лэмпард, сборная Англии, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. g3ndalf 17.11.2021 08:08 # g3ndalf
    это каким надо быть мочеглотом, чтобы просыпаться на звук тепленькой?
    Интересно просыпался ли пердинант когда срал терри?

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  2. largo-winch 17.11.2021 08:07 # largo-winch
    Просто он привык когда его туалет подогревал Джон Терьер в клубе

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  3. chelsea88 17.11.2021 08:03 # chelsea88
    Обоссывал фердинанда что на поле, что в номере азазаза)))

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