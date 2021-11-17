Фердинанд вспомнил, как Лэмпард будил его своими походами в туалет
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как Фрэнк Лэмпард будил его своими полуночными походами в туалет во время совместного пребывания в сборной Англии.
И Фердинанд, и Лэмпард начинали свои карьеры в "Вест Хэме" в начале 1990-х, позже став часть "золотого поколения" сборной Англии.
Рио и Фрэнк были соседями по номеру во время проживания в отелях, и одна привычка бывшего полузащитника "Челси" по-настоящему раздражала его товарища.
"Когда меня вызывали в сборную Англии, обычно я делил номер с Фрэнком Лэмпардом. Он не храпел или вроде того, и обычно он был хорошим соседом, однако меня раздражало, что посреди ночи он шел в туалет и делал это громко".
"Вообще-то, это было очень громко. Настолько, что я просыпался. Это долгое и громкое справление нужды", — сообщил Фердинанд The Sun.
17.11.2021 08:00
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Последние комментарии:
это каким надо быть мочеглотом, чтобы просыпаться на звук тепленькой?
Интересно просыпался ли пердинант когда срал терри?
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Просто он привык когда его туалет подогревал Джон Терьер в клубе
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Обоссывал фердинанда что на поле, что в номере азазаза)))
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