Саутгейт подтвердил свое намерение заключить новый контракт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что собирается заключить новый контракт.

В минувший понедельник англичане разгромили сборную Сан-Марино со счетом 0:10, подтвердив выход на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре.



Как раз с окончанием ЧМ-2022 истекает контракт Саутгейта, однако Гарет ожидает вскоре продлить сотрудничество с FA.



"Очень приятно работать с таким персоналом и такой группой игроков, которые так восприимчивы и талантливы. Поэтому у меня не было другой причины, почему я не садился за стол переговоров, кроме желания сосредоточиться на Чемпионате Европы, а затем на отборочном турнире".



"Теперь настало подходящее время, чтобы сесть и все уладить, но я совершенно не ожидаю никаких проблем", — цитирует Саутгейта The Telegraph.



Ожидается, что по новому контракту зарплата Саутгейта вырастет вдвое — до 5 миллионов фунтов в год плюс бонусы.