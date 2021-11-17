Лэмпард метит на место Роджерса в "Лестере"

Фрэнк Лэмпард настроен вернуться к работе в Премьер-Лиге до окончания этого сезона и чувствует, что такую возможность ему может предоставить "Лестер".

Минувшим летом Лэмпарда сватали в "Кристал Пэлас", затем — в "Ньюкасл" на место уволенного Стива Брюса, а на прошлой неделе Фрэнк вел переговоры с "Норвичем".



Лэмпард, покинувший "Челси" 10 месяцев назад, жаждет снова тренировать, но при этом ведет себя очень осторожно при поисках нового клуба — Фрэнку нужен правильный проект.



Как утверждает Eurosport.co.uk, 43-летний англичанин внимательно следит за ситуацией вокруг своего коллеги из "Лестера" Брендана Роджерса, который считается фаворитом на замену Оле Гуннару Сульшеру в "Манчестер Юнайтед".



Если "красные дьяволы" избавятся от Сульшера и позовут Роджерса на его место, это может открыть дверь к назначению Лэмпарда на "Кинг Пауэр". "Лестер" вполне соответствует амбициям Фрэнка.