Лэмпард метит на место Роджерса в "Лестере"
Фрэнк Лэмпард настроен вернуться к работе в Премьер-Лиге до окончания этого сезона и чувствует, что такую возможность ему может предоставить "Лестер".
Минувшим летом Лэмпарда сватали в "Кристал Пэлас", затем — в "Ньюкасл" на место уволенного Стива Брюса, а на прошлой неделе Фрэнк вел переговоры с "Норвичем".
Лэмпард, покинувший "Челси" 10 месяцев назад, жаждет снова тренировать, но при этом ведет себя очень осторожно при поисках нового клуба — Фрэнку нужен правильный проект.
Как утверждает Eurosport.co.uk, 43-летний англичанин внимательно следит за ситуацией вокруг своего коллеги из "Лестера" Брендана Роджерса, который считается фаворитом на замену Оле Гуннару Сульшеру в "Манчестер Юнайтед".
Если "красные дьяволы" избавятся от Сульшера и позовут Роджерса на его место, это может открыть дверь к назначению Лэмпарда на "Кинг Пауэр". "Лестер" вполне соответствует амбициям Фрэнка.
17.11.2021 06:00
Просмотров: 149
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В итоге пососет по классике.
(ответить)
Губа не дура, даже здесь хочет абасцать пса Дембы
Ба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий