"Брайтон" исключает уход Поттера

Исполнительный директор "Брайтона" Фил Барбер заверил, что главный тренер Грэм Поттер не уйдет в другой клуб.

"Брайтон" очень достойно проводит этот сезон и в данный момент занимает седьмое место в Премьер-Лиге. Впечатляют не только результаты "чаек", но и качество их игры — Поттер поставил своей команде очень привлекательный футбол.



Ранее в этом сезоне Поттера сватали в "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", а сейчас называют среди возможных сменщиков Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", однако "Брайтон" намерен сохранить Грэма.



"К хорошим людям всегда существует интерес, будь то тренеры, игроки или члены персонала. У нас есть долгосрочный контракт с Грэмом, и нам нравится, что он делает".



"Мы хотим, чтобы он остался здесь надолго, и я думаю, он счастлив это сделать", — цитирует Барбера The Sun.