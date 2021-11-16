Коутиньо откажет "Ньюкаслу" в январе
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отвергнет возможность перейти в "Ньюкасл" в январе.
Согласно слухам, Коутиньо является трансферной целью для новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии. Предполагалось, что "Барселона" не будет препятствовать уходу Филиппе, который так и не оправдал надежд после своего перехода из "Ливерпуля" три года назад.
Однако каталонское издание Sport утверждает, что Коутиньо уже определился с планами на ближайшее будущее. Филиппе хочет остаться на "Ноу Камп" и отвергнет любое предложение "Ньюкасла" или какого-либо другого клуба.
29-летний бразилец решительно настроен произвести впечатление на нового наставника "Барселоны" Хави, а тот в свою очередь готов дать шанс экс-игроку "Ливерпуля".
Коутиньо уже сообщил "Барселоне" о своем решении и теперь готов сражаться за свое место в команде.
16.11.2021 23:00
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