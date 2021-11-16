Коутиньо откажет "Ньюкаслу" в январе

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отвергнет возможность перейти в "Ньюкасл" в январе.

Согласно слухам, Коутиньо является трансферной целью для новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии. Предполагалось, что "Барселона" не будет препятствовать уходу Филиппе, который так и не оправдал надежд после своего перехода из "Ливерпуля" три года назад.

Однако каталонское издание Sport утверждает, что Коутиньо уже определился с планами на ближайшее будущее. Филиппе хочет остаться на "Ноу Камп" и отвергнет любое предложение "Ньюкасла" или какого-либо другого клуба.

29-летний бразилец решительно настроен произвести впечатление на нового наставника "Барселоны" Хави, а тот в свою очередь готов дать шанс экс-игроку "Ливерпуля".

Коутиньо уже сообщил "Барселоне" о своем решении и теперь готов сражаться за свое место в команде.


Метки Барселона, Коутиньо, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 16.11.2021 23:42 # chelsiukpro
    Что то НЮ посылают все накуй

    (ответить)

  2. mrmagd 16.11.2021 23:04 # mrmagd
    Не удивлён, что он хочет доказать, что его мечта его достойна

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: