Сессеньон возвращается к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Райан Сессеньон Вингер "Тоттенхэма" Райан Сессеньон возвращается к полноценным тренировкам на текущей неделе.

21-летний Сессеньон не сыграл ни минуты за "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги. Первые три матча Райан провел на скамейке запасных, а в сентябре вернулся с травмой задней поверхности бедра из молодежной сборной Англии (U-21).

Однако со дня на день Сессеньон возобновит тренировки в общей группе, и Sky Sports ожидает, что Райан будет готов принять участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лидса".

Выздоровление Сессеньона совпало со сменой главного тренера в "Тоттенхэме", и Райан, наверняка, надеется произвести впечатление на Антонио Конте, не сумев заслужить доверие его предшественника Нуну Эшпириту Санту.

Добавим, прошлый сезон Сессеньон провел в "Хоффенхайме" на правах аренды, забив два гола и отдав три результативные передачи в 23 матчах.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 22:00

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  1. ray-black 16.11.2021 22:12 # ray-black
    Да ему не только Конте надо убедить, но и вообще всех. Пока что есть большие сомнения в том что Райан способен прогрессировать.

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