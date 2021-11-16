Сессеньон возвращается к тренировкам с "Тоттенхэмом"
Вингер "Тоттенхэма" Райан Сессеньон возвращается к полноценным тренировкам на текущей неделе.
21-летний Сессеньон не сыграл ни минуты за "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги. Первые три матча Райан провел на скамейке запасных, а в сентябре вернулся с травмой задней поверхности бедра из молодежной сборной Англии (U-21).
Однако со дня на день Сессеньон возобновит тренировки в общей группе, и Sky Sports ожидает, что Райан будет готов принять участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лидса".
Выздоровление Сессеньона совпало со сменой главного тренера в "Тоттенхэме", и Райан, наверняка, надеется произвести впечатление на Антонио Конте, не сумев заслужить доверие его предшественника Нуну Эшпириту Санту.
Добавим, прошлый сезон Сессеньон провел в "Хоффенхайме" на правах аренды, забив два гола и отдав три результативные передачи в 23 матчах.
16.11.2021 22:00
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Да ему не только Конте надо убедить, но и вообще всех. Пока что есть большие сомнения в том что Райан способен прогрессировать.
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