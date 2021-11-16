Сессеньон возвращается к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Вингер "Тоттенхэма" Райан Сессеньон возвращается к полноценным тренировкам на текущей неделе.

21-летний Сессеньон не сыграл ни минуты за "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги. Первые три матча Райан провел на скамейке запасных, а в сентябре вернулся с травмой задней поверхности бедра из молодежной сборной Англии (U-21).



Однако со дня на день Сессеньон возобновит тренировки в общей группе, и Sky Sports ожидает, что Райан будет готов принять участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лидса".



Выздоровление Сессеньона совпало со сменой главного тренера в "Тоттенхэме", и Райан, наверняка, надеется произвести впечатление на Антонио Конте, не сумев заслужить доверие его предшественника Нуну Эшпириту Санту.



Добавим, прошлый сезон Сессеньон провел в "Хоффенхайме" на правах аренды, забив два гола и отдав три результативные передачи в 23 матчах.