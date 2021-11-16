Президент Премьер-Лиги уйдет в отставку

Гари Хоффман Президент Премьер-Лиги Гари Хоффман покинет свой пост из-за возмущения клубов, вызванного сделкой по приобретению "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии.

Хоффман заступил на должность неисполнительного руководителя Премьер-Лиги лишь 18 месяцев назад, однако Sky Sports ожидает, что со дня на день отставка Гари будет подтверждена.

Клубы высшего английского дивизиона ополчились на Хоффмана после того, как руководство лиги внезапно разрешило саудитам купить "Ньюкасл" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов.

Лига одобрила сделку по "Ньюкаслу", не предупреждая другие клубы и не консультируясь с ними, что вызвало волну возмущения.


Метки Премьер-Лига, Хоффман

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 16.11.2021 22:24 # bes-ter
    Большинство клубов АПЛ это завистливые неудачники, что с ними консультироваться то? Что, к примеру, условный клоп может посоветовать?

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  2. liverbro 16.11.2021 21:15 # liverbro
    Пшл вон

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  3. superglor 16.11.2021 21:13 # superglor
    Кэша получил, можно и на отдых.

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