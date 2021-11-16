Президент Премьер-Лиги уйдет в отставку

Президент Премьер-Лиги Гари Хоффман покинет свой пост из-за возмущения клубов, вызванного сделкой по приобретению "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии.

Хоффман заступил на должность неисполнительного руководителя Премьер-Лиги лишь 18 месяцев назад, однако Sky Sports ожидает, что со дня на день отставка Гари будет подтверждена.



Клубы высшего английского дивизиона ополчились на Хоффмана после того, как руководство лиги внезапно разрешило саудитам купить "Ньюкасл" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов.



Лига одобрила сделку по "Ньюкаслу", не предупреждая другие клубы и не консультируясь с ними, что вызвало волну возмущения.