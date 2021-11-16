Кертис Джонс пропустит еще несколько недель с травмой глаза

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс проведет в лазарете еще несколько недель с травмой глаза.

Напомним, Джонс пропустил матчи "красных" против "Атлетико" и "Вест Хэма" перед международным перерывом из-за нелепой травмы, полученной на тренировке.



20-летний англичанин до сих пор находится под наблюдением медицинского штаба, и так будет еще несколько недель — одноглазым Кертису тренироваться с командой не разрешат.



"Это нелепая травма, и ему очень не повезло, но важно то, что долгосрочных последствий для его зрения не будет".



"Однако характер проблемы заставляет нас быть осторожными. Мы должны дать время глазу восстановиться, и мы не можем спешить, так что его возвращение не будет быстрым".



"Нужно, чтобы глаз зажил, прежде чем Кертис приступит к полноценным тренировкам, но он все равно сможет выполнять некоторые упражнения для поддержания формы".



"Мы не можем называть каких-то конкретных сроков. Это займет несколько недель. Мы не будем рисковать, и терпение — важное качество при такого рода травме", — сообщил доктор "Ливерпуля" Джим Мокстон официальному веб-сайту клуба.