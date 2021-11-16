Кертис Джонс пропустит еще несколько недель с травмой глаза

Кертис Джонс Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс проведет в лазарете еще несколько недель с травмой глаза.

Напомним, Джонс пропустил матчи "красных" против "Атлетико" и "Вест Хэма" перед международным перерывом из-за нелепой травмы, полученной на тренировке.

20-летний англичанин до сих пор находится под наблюдением медицинского штаба, и так будет еще несколько недель — одноглазым Кертису тренироваться с командой не разрешат.

"Это нелепая травма, и ему очень не повезло, но важно то, что долгосрочных последствий для его зрения не будет".

"Однако характер проблемы заставляет нас быть осторожными. Мы должны дать время глазу восстановиться, и мы не можем спешить, так что его возвращение не будет быстрым".

"Нужно, чтобы глаз зажил, прежде чем Кертис приступит к полноценным тренировкам, но он все равно сможет выполнять некоторые упражнения для поддержания формы".

"Мы не можем называть каких-то конкретных сроков. Это займет несколько недель. Мы не будем рисковать, и терпение — важное качество при такого рода травме", — сообщил доктор "Ливерпуля" Джим Мокстон официальному веб-сайту клуба.


Метки Джонс, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 20:00

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  1. geniusss 16.11.2021 20:23 # geniusss
    Ну и тупой очкарик клоп: кончил в глаз своему футболисты и теперь тот будет 3 недели лежать с хламидиозом.

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  2. jirrort 16.11.2021 20:02 # jirrort
    Выбрал вилку,уже заслуживает уважения.Хотя зная ,что он зеропук и кто его тренирует,врятли это была вилка.

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