Мане возобновил тренировки с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане возобновил тренировки после травмы, полученной в сборной Сенегала.
29-летний Мане, забивший восемь голов за "красных" в этом сезоне, был вынужденно заменен в матче за сенегальскую сборную против Того в прошлый четверг.
Тогда Мане получил повреждение ребра, досрочно вернувшись в расположение своего клуба. Но уже сегодня Садио занимался в общей группе, сообщает Liverpool Echo.
Также на тренировочном поле в Керби сегодня были замечены полузащитники Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер. Правда, оба занимались отдельно от своих партнеров по команде.
Возвращение в строй трех ключевых игроков является прекрасной новостью для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чья команда в субботу играет против "Арсенала".
16.11.2021 19:00
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и несколько дней не прошло а клоп уже заставил тренироваться, у них походу не слышали про лечение, реабилитацию....ходишь не на кастылях? значит можешь тренироваться! а потом мы видим рецидивы, как было с кейтой, тупой упертый очкастый баран снова наступает на те же грабли)) ну или он настолько конченная мразь что хочет чтобы чмоне повторно травмировался перед кан и не поехал туда
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