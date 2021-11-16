Мане возобновил тренировки с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане возобновил тренировки после травмы, полученной в сборной Сенегала.

29-летний Мане, забивший восемь голов за "красных" в этом сезоне, был вынужденно заменен в матче за сенегальскую сборную против Того в прошлый четверг.



Тогда Мане получил повреждение ребра, досрочно вернувшись в расположение своего клуба. Но уже сегодня Садио занимался в общей группе, сообщает Liverpool Echo.



Также на тренировочном поле в Керби сегодня были замечены полузащитники Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер. Правда, оба занимались отдельно от своих партнеров по команде.



Возвращение в строй трех ключевых игроков является прекрасной новостью для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чья команда в субботу играет против "Арсенала".