О'Хара: "Джеррард — игрок с другой планеты относительно Лэмпарда"

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара заявил, что экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард был гораздо лучше легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Джеррард и Лэмпард входят в число лучших полузащитников, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге, хотя сыграться друг с другом в сборной Англии им так и не удалось.

Фанаты до сих пор спорят, кто из них двоих был лучше, но для О'Хары, поигравшего против того и другого, такой вопрос не стоит.

"Давайте проясним это раз и навсегда. Джеррард был игроком другого уровня, нежели Лэмпард. С другой планеты".

"Джеррард был невероятен, его невозможно было остановить. Он был так хорош, у него было все. Он обладал скоростью, мог забить, мог отобрать мяч, он был жестче тебя, выносливее тебя, он был лучше как лидер и мог в одиночку тащить команду".

"Лэмпард был бомбардиром. Он врывался в штрафную и действовал практически как 10-й номер, хотя оставался разносторонним игроком".

"Но Джеррард — лучший игрок, которому я противостоял. Он в миллионах миль впереди любого другого".

"Это не подлежит обсуждению", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Лэмпард, О'Хара

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1104

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 16.11.2021 19:13 # yxaxaxaxaxa
    любому адеквату это понятно

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  2. felix-the-cat 16.11.2021 19:04 # felix-the-cat
    Ору как пердаки членсов порвались от правды ухахахахахахахахахахха

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  3. murderface616 16.11.2021 19:03 # murderface616
    ну тут только портовым обрыганам интересно мнение какого-то петуха, лол. всем адекватным людям и так известно, что великий супер Фрэнк в разы лучше вшивого пса Дембы Ба

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  4. felix-the-cat 16.11.2021 19:03 # felix-the-cat
    Факт

    Спорить будет ток обоссаный пенс

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  5. alexomck 16.11.2021 19:03 # alexomck
    О'Хара сам больше Лэмпарда, а у Джи просто космический уровень относительно легенды пенсов.

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  6. kcuf 16.11.2021 18:53 # kcuf
    Кто такая эта Охара?Что за ноунейм?Что выиграл?Вы бы ещё , у каких нибудь пиздоглазых казахов спрашивать начали. Джерард вечный неудачник,нихера не выигравший. Сучка нигера с фамилией Ба. Лэмпард - легенда, многократный победитель АПЛ, и обладатель многих прочих чашек. Джерарду до Лэмпарда, как пиздоглазым до людей

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  7. mcfc-fantactic 16.11.2021 18:44 # mcfc-fantactic
    Итак, кто лучше?! Портовый ху, сос бестрофейник - собака Дембы? Или Лэмпси, капитан Дембы?! Мдяя, вот ведь задачка))) Лэмпард одназначно!

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  8. jirrort 16.11.2021 18:30 # jirrort
    https://ibb.co/9T31RKC

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  9. skydreams 16.11.2021 18:24 # skydreams
    Всё так. Только в обратную сторону. Лэмпс лучший бомбардир в истории Челси, лидер на поле, победитель. Джеррард - ну да лидер. Не победитель даже близко. По стате не оч. По влиянию на игру команды тоже такое. Если Челси без Лэмпса в то время невозможно было представить, то Ливер без Джеррарда вполне. Так что это даже несерьёзно как-то сравнить, Лэмпс во всём лучше практически.

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  10. mancityman 16.11.2021 18:06 # mancityman
    Щас бы слушать мнение какого то петуха, который ничего не выиграл за свою карьеру, лол. Франки играл за КОРОЛЕЙ, этого уже достаточно для того, чтобы обоссать е6альники портовым хуесосам!!!

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  11. kos9k 16.11.2021 18:04 # kos9k
    пись пись на франческу

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  12. slash-lfc 16.11.2021 18:03 # slash-lfc
    пись-пись-пииииииись

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