О'Хара: "Джеррард — игрок с другой планеты относительно Лэмпарда"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара заявил, что экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард был гораздо лучше легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Джеррард и Лэмпард входят в число лучших полузащитников, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге, хотя сыграться друг с другом в сборной Англии им так и не удалось.
Фанаты до сих пор спорят, кто из них двоих был лучше, но для О'Хары, поигравшего против того и другого, такой вопрос не стоит.
"Давайте проясним это раз и навсегда. Джеррард был игроком другого уровня, нежели Лэмпард. С другой планеты".
"Джеррард был невероятен, его невозможно было остановить. Он был так хорош, у него было все. Он обладал скоростью, мог забить, мог отобрать мяч, он был жестче тебя, выносливее тебя, он был лучше как лидер и мог в одиночку тащить команду".
"Лэмпард был бомбардиром. Он врывался в штрафную и действовал практически как 10-й номер, хотя оставался разносторонним игроком".
"Но Джеррард — лучший игрок, которому я противостоял. Он в миллионах миль впереди любого другого".
"Это не подлежит обсуждению", — сообщил О'Хара talkSPORT.
16.11.2021 18:00
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Последние комментарии:
любому адеквату это понятно
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Ору как пердаки членсов порвались от правды ухахахахахахахахахахха
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ну тут только портовым обрыганам интересно мнение какого-то петуха, лол. всем адекватным людям и так известно, что великий супер Фрэнк в разы лучше вшивого пса Дембы Ба
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Факт
Спорить будет ток обоссаный пенс
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О'Хара сам больше Лэмпарда, а у Джи просто космический уровень относительно легенды пенсов.
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Кто такая эта Охара?Что за ноунейм?Что выиграл?Вы бы ещё , у каких нибудь пиздоглазых казахов спрашивать начали. Джерард вечный неудачник,нихера не выигравший. Сучка нигера с фамилией Ба. Лэмпард - легенда, многократный победитель АПЛ, и обладатель многих прочих чашек. Джерарду до Лэмпарда, как пиздоглазым до людей
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Итак, кто лучше?! Портовый ху, сос бестрофейник - собака Дембы? Или Лэмпси, капитан Дембы?! Мдяя, вот ведь задачка))) Лэмпард одназначно!
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https://ibb.co/9T31RKC
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Всё так. Только в обратную сторону. Лэмпс лучший бомбардир в истории Челси, лидер на поле, победитель. Джеррард - ну да лидер. Не победитель даже близко. По стате не оч. По влиянию на игру команды тоже такое. Если Челси без Лэмпса в то время невозможно было представить, то Ливер без Джеррарда вполне. Так что это даже несерьёзно как-то сравнить, Лэмпс во всём лучше практически.
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Щас бы слушать мнение какого то петуха, который ничего не выиграл за свою карьеру, лол. Франки играл за КОРОЛЕЙ, этого уже достаточно для того, чтобы обоссать е6альники портовым хуесосам!!!
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пись пись на франческу
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пись-пись-пииииииись
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