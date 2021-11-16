О'Хара: "Джеррард — игрок с другой планеты относительно Лэмпарда"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара заявил, что экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард был гораздо лучше легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Джеррард и Лэмпард входят в число лучших полузащитников, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге, хотя сыграться друг с другом в сборной Англии им так и не удалось.



Фанаты до сих пор спорят, кто из них двоих был лучше, но для О'Хары, поигравшего против того и другого, такой вопрос не стоит.



"Давайте проясним это раз и навсегда. Джеррард был игроком другого уровня, нежели Лэмпард. С другой планеты".



"Джеррард был невероятен, его невозможно было остановить. Он был так хорош, у него было все. Он обладал скоростью, мог забить, мог отобрать мяч, он был жестче тебя, выносливее тебя, он был лучше как лидер и мог в одиночку тащить команду".



"Лэмпард был бомбардиром. Он врывался в штрафную и действовал практически как 10-й номер, хотя оставался разносторонним игроком".



"Но Джеррард — лучший игрок, которому я противостоял. Он в миллионах миль впереди любого другого".



"Это не подлежит обсуждению", — сообщил О'Хара talkSPORT.