С "Дерби" сняли 21 очко в Чемпионшипе

Уэйн Руни Количество очков, снятых с "Дерби" в этом сезоне Чемпионшипа за различные нарушения, выросло до 21.

Напомним, в сентябре в "Дерби" была введена внешняя администрация, и, как предписано правилами Футбольной Лиги, с "баранов" сразу же сняли 12 очков.

А сегодня клуб с "Прайд Парк" лишился еще девяти баллов за допущенные при предыдущем владельце Меле Моррисе нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает Sky Sports.

Таким образом, теперь команда Уэйна Руни располагается на самом дне турнирной таблицы Чемпионшипа с -3 очками, что делает ее вылет в Лигу Один практически неминуемым.

При этом Футбольная Лига грозится снять с "Дерби" еще три балла, если в остатке сезона клуб не приведет свой бюджет в соответствие с достигнутыми договоренностями.


Метки Дерби, финансы, Футбольная Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 17:00

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  1. jirrort 16.11.2021 17:02 # jirrort
    Как вообще можно доверить целый клуб этому тупому алкашу?

    (ответить)

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