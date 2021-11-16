С "Дерби" сняли 21 очко в Чемпионшипе
Количество очков, снятых с "Дерби" в этом сезоне Чемпионшипа за различные нарушения, выросло до 21.
Напомним, в сентябре в "Дерби" была введена внешняя администрация, и, как предписано правилами Футбольной Лиги, с "баранов" сразу же сняли 12 очков.
А сегодня клуб с "Прайд Парк" лишился еще девяти баллов за допущенные при предыдущем владельце Меле Моррисе нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает Sky Sports.
Таким образом, теперь команда Уэйна Руни располагается на самом дне турнирной таблицы Чемпионшипа с -3 очками, что делает ее вылет в Лигу Один практически неминуемым.
При этом Футбольная Лига грозится снять с "Дерби" еще три балла, если в остатке сезона клуб не приведет свой бюджет в соответствие с достигнутыми договоренностями.
16.11.2021 17:00
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Как вообще можно доверить целый клуб этому тупому алкашу?
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