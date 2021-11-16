С "Дерби" сняли 21 очко в Чемпионшипе

Количество очков, снятых с "Дерби" в этом сезоне Чемпионшипа за различные нарушения, выросло до 21.

Напомним, в сентябре в "Дерби" была введена внешняя администрация, и, как предписано правилами Футбольной Лиги, с "баранов" сразу же сняли 12 очков.



А сегодня клуб с "Прайд Парк" лишился еще девяти баллов за допущенные при предыдущем владельце Меле Моррисе нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает Sky Sports.



Таким образом, теперь команда Уэйна Руни располагается на самом дне турнирной таблицы Чемпионшипа с -3 очками, что делает ее вылет в Лигу Один практически неминуемым.



При этом Футбольная Лига грозится снять с "Дерби" еще три балла, если в остатке сезона клуб не приведет свой бюджет в соответствие с достигнутыми договоренностями.