Менди обвинен еще в двух изнасилованиях

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в двух случаях изнасилования.

Напомним, еще минувшим летом Менди были предъявлены обвинения по пяти пунктам: четыре случая изнасилования и один случай сексуального насилия. Указанные преступления, как считает следствие, футболист совершил с октября 2020 по август 2021.

С тех пор Бенжамен находится под арестом и содержится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, несколько раз неудачно попытавшись освободиться под залог.

Менди начнут судить только 24 января следующего года, однако сегодня 27-летнего француза дополнительно обвинили еще в двух изнасилованиях, о чем говорится в заявлении полиции Чешира.

Добавим, что Менди выступал за "Сити" после своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов в 2017 году.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. weorlfc 16.11.2021 17:06 # weorlfc
    Был же один из сити ему ещё яйца бритвой рубанули. Нечему этих бездарей жизнь не учит

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  2. b84 16.11.2021 17:02 # b84
    фу бля грязь

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  3. true-manc 16.11.2021 16:54 # true-manc
    Беня ни в чем не виновен, я уверен. Чисто сфабрикованное белыми британскими расистами дело против успешного афрофранцуза.

    #СвободуБенджаменуМенди !!!
    #ТребуюОтпуститьКОРОЛЯ !!!

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  4. ivan-tns 16.11.2021 16:43 # ivan-tns
    Нигга попал ппц! Даже если невиновен, то карьере хана!

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  5. ray-black 16.11.2021 16:36 # ray-black
    вот же маньячина. теперь понятно почему он постоянно якобы травмирован был.

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  6. alexomck 16.11.2021 16:32 # alexomck
    Король!

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  7. animadora 16.11.2021 16:17 # animadora
    Так это нигер настоящий писюнявый злыдень.

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  8. armaha 16.11.2021 16:15 # armaha
    Наверное еще его и Сити засудит... 52 ляма на ветер.

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  9. red-devil-4ever 16.11.2021 16:14 # red-devil-4ever
    Защитник "Манчестер Юнайтед" Бенжамен Менди

    там и так все херово, так Миха решил ещё и это на них повесить

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  10. arhangel777 16.11.2021 16:14 # arhangel777
    Защитник "Манчестер Юнайтед" Бенжамен Менди был обвинен еще в двух случаях изнасилования.

    Когда это он успел перейти в МЮ?!)))

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  11. toha-bludsikir 16.11.2021 16:13 # toha-bludsikir
    пиздец. пускай выясняют.

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  12. beatles-red 16.11.2021 16:10 # beatles-red
    Никто с ситюками видать по доброй воле не ложатся кроме животных, вот и приходится насиловать

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  13. chr1s8rown 16.11.2021 16:07 # chr1s8rown
    На кол всех голубых из мочестера

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  14. largo-winch 16.11.2021 16:05 # largo-winch
    КОРОЛИ ПОД ШКОНКОЙ!

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