Менди обвинен еще в двух изнасилованиях

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в двух случаях изнасилования.

Напомним, еще минувшим летом Менди были предъявлены обвинения по пяти пунктам: четыре случая изнасилования и один случай сексуального насилия. Указанные преступления, как считает следствие, футболист совершил с октября 2020 по август 2021.



С тех пор Бенжамен находится под арестом и содержится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, несколько раз неудачно попытавшись освободиться под залог.



Менди начнут судить только 24 января следующего года, однако сегодня 27-летнего француза дополнительно обвинили еще в двух изнасилованиях, о чем говорится в заявлении полиции Чешира.



Добавим, что Менди выступал за "Сити" после своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов в 2017 году.