Менди обвинен еще в двух изнасилованиях
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в двух случаях изнасилования.
Напомним, еще минувшим летом Менди были предъявлены обвинения по пяти пунктам: четыре случая изнасилования и один случай сексуального насилия. Указанные преступления, как считает следствие, футболист совершил с октября 2020 по август 2021.
С тех пор Бенжамен находится под арестом и содержится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, несколько раз неудачно попытавшись освободиться под залог.
Менди начнут судить только 24 января следующего года, однако сегодня 27-летнего француза дополнительно обвинили еще в двух изнасилованиях, о чем говорится в заявлении полиции Чешира.
Добавим, что Менди выступал за "Сити" после своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов в 2017 году.
16.11.2021 16:00
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Был же один из сити ему ещё яйца бритвой рубанули. Нечему этих бездарей жизнь не учит
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фу бля грязь
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Беня ни в чем не виновен, я уверен. Чисто сфабрикованное белыми британскими расистами дело против успешного афрофранцуза.
#СвободуБенджаменуМенди !!!
#ТребуюОтпуститьКОРОЛЯ !!!
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Нигга попал ппц! Даже если невиновен, то карьере хана!
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вот же маньячина. теперь понятно почему он постоянно якобы травмирован был.
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Король!
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Так это нигер настоящий писюнявый злыдень.
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Наверное еще его и Сити засудит... 52 ляма на ветер.
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Бенжамен Менди
там и так все херово, так Миха решил ещё и это на них повесить
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Бенжамен Менди был обвинен еще в двух случаях изнасилования.
Когда это он успел перейти в МЮ?!)))
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пиздец. пускай выясняют.
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Никто с ситюками видать по доброй воле не ложатся кроме животных, вот и приходится насиловать
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На кол всех голубых из мочестера
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КОРОЛИ ПОД ШКОНКОЙ!
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