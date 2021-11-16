Фердинанд считает, что Тен Хаг подходит "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг подошел бы "красным дьяволам".
Ранее в ноябре Фердинанд выразил мнение, что нынешнему наставнику "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру пора уйти.
По мнению Рио, успех Тен Хага в Амстердаме свидетельствует о том, что Эрик готов поработать с таким большим клубом, как "Юнайтед".
"Когда новый тренер приходит в новый клуб, он должен сразу показать людям, почему его позвали".
"Антонио Конте является хорошим примером этому. В какой бы клуб он ни пришел, он ни с кем не договаривается, а просто говорит игрокам: "Теперь будет по-моему, а если вы не со мной, можете уйти".
"Думаю, такого рода настрой отличает хороших тренеров от тренеров топ-уровня".
"Ты должен быть готовым прийти в раздевалку, полную эго и больших личностей. С этих столкнется каждый в этой работе".
"Я не знаю, какой у Тен Хага характер, но он великолепно трудится в "Аяксе". Давайте не забывать, что "Аякс" — это не маленький клуб. Это огромный клуб, крупнейший в Голландии".
"Да, там по-другому, но это все равно огромный клуб, где от тебя всегда ожидают побед. Такие же ожидания будут и в "Манчестер Юнайтед", если он перейдет сюда".
"Любой, кто придет сюда, должен суметь установить контроль над людьми. Это искусство великого тренера", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
16.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
Долбоеб блее
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вот только юнайтед не подходит тен хагу
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этот обезьян предлагал подписать Сульшера на постоянной основе.
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все это абсолютно бесполезно пока не выветрится дух юнайтед
причем полностью
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КНЯЗЬ!
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