Фердинанд считает, что Тен Хаг подходит "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг подошел бы "красным дьяволам".

Ранее в ноябре Фердинанд выразил мнение, что нынешнему наставнику "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру пора уйти.



По мнению Рио, успех Тен Хага в Амстердаме свидетельствует о том, что Эрик готов поработать с таким большим клубом, как "Юнайтед".



"Когда новый тренер приходит в новый клуб, он должен сразу показать людям, почему его позвали".



"Антонио Конте является хорошим примером этому. В какой бы клуб он ни пришел, он ни с кем не договаривается, а просто говорит игрокам: "Теперь будет по-моему, а если вы не со мной, можете уйти".



"Думаю, такого рода настрой отличает хороших тренеров от тренеров топ-уровня".



"Ты должен быть готовым прийти в раздевалку, полную эго и больших личностей. С этих столкнется каждый в этой работе".



"Я не знаю, какой у Тен Хага характер, но он великолепно трудится в "Аяксе". Давайте не забывать, что "Аякс" — это не маленький клуб. Это огромный клуб, крупнейший в Голландии".



"Да, там по-другому, но это все равно огромный клуб, где от тебя всегда ожидают побед. Такие же ожидания будут и в "Манчестер Юнайтед", если он перейдет сюда".



"Любой, кто придет сюда, должен суметь установить контроль над людьми. Это искусство великого тренера", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.