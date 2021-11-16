Фердинанд считает, что Тен Хаг подходит "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг подошел бы "красным дьяволам".

Ранее в ноябре Фердинанд выразил мнение, что нынешнему наставнику "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру пора уйти.

По мнению Рио, успех Тен Хага в Амстердаме свидетельствует о том, что Эрик готов поработать с таким большим клубом, как "Юнайтед".

"Когда новый тренер приходит в новый клуб, он должен сразу показать людям, почему его позвали".

"Антонио Конте является хорошим примером этому. В какой бы клуб он ни пришел, он ни с кем не договаривается, а просто говорит игрокам: "Теперь будет по-моему, а если вы не со мной, можете уйти".

"Думаю, такого рода настрой отличает хороших тренеров от тренеров топ-уровня".

"Ты должен быть готовым прийти в раздевалку, полную эго и больших личностей. С этих столкнется каждый в этой работе".

"Я не знаю, какой у Тен Хага характер, но он великолепно трудится в "Аяксе". Давайте не забывать, что "Аякс" — это не маленький клуб. Это огромный клуб, крупнейший в Голландии".

"Да, там по-другому, но это все равно огромный клуб, где от тебя всегда ожидают побед. Такие же ожидания будут и в "Манчестер Юнайтед", если он перейдет сюда".

"Любой, кто придет сюда, должен суметь установить контроль над людьми. Это искусство великого тренера", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 398

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  1. quavo 16.11.2021 15:47 # quavo
    Долбоеб блее

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  2. cunningham 16.11.2021 15:45 # cunningham
    вот только юнайтед не подходит тен хагу

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  3. largo-winch 16.11.2021 15:33 # largo-winch
    этот обезьян предлагал подписать Сульшера на постоянной основе.

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  4. superperez101 16.11.2021 15:32 # superperez101
    все это абсолютно бесполезно пока не выветрится дух юнайтед
    причем полностью

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  5. wwwxxx 16.11.2021 15:19 # wwwxxx
    КНЯЗЬ!

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