"Челси" планирует купить Тчуамени в январе

Орельен Тчуамени "Челси" хочет уже в январе оформить приобретение полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Челси" просматривал Тчуамени еще в прошлом сезоне и имел возможность купить Орельена минувшим летом за сумму менее 30 миллионов фунтов.

Вместо этого "синие" решили арендовать у "Атлетико" Сауля Ньигеса, который, возможно, казался им более надежным и проверенным вариантом.

Однако Сауль на "Стэмфорд Бридж" не заиграл, и "Челси" готов вернуться к варианту с Тчуамени, который продолжает стремительно прогрессировать и теперь стоит дороже 40 млн. фунтов.

Интерес к Тчуамени также проявляют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед, "Ювентус", ПСЖ, "Интер" и "Милан", поэтому "синие" хотят оформить трансфер Орельена уже в январе, позволив 21-летнему французу остаться в "Монако" до конца сезона. Похожим образом лондонцы купили Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" в 2019.


Метки Монако, Тчуамени, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 718

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Последние комментарии:




  1. blueswin 16.11.2021 13:57 # blueswin
    сомнительное вложение, по итогу не станет лучше Лофтус-Чика даже

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  2. englandonelove 16.11.2021 13:40 # englandonelove
    Чёт пенсы давно смемки не пилили

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  3. meshuggah 16.11.2021 13:31 # meshuggah
    очередной бакаека

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  4. jirrort 16.11.2021 13:26 # jirrort
    Короче,судя по хайлайтам,он смесь Канте и Ковачича + удар очень хороший.В правильных руках станет имбой.

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  5. bannagodblea 16.11.2021 13:25 # bannagodblea
    Хто не привіт той підор.

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  6. hunter022 16.11.2021 13:15 # hunter022
    Реал Мадрид как всегда оставит помойку с фалосом вместо игрока

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  7. jirrort 16.11.2021 13:10 # jirrort
    Пошел смотреть нарезочки с этим топарем!

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  8. jirrort 16.11.2021 13:09 # jirrort
    ИМ-ПЕ-РА-ТО-РЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  9. slash-lfc 16.11.2021 13:07 # slash-lfc
    и Сасуля как раз колбасе можно будет спихнуть

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