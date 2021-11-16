"Челси" планирует купить Тчуамени в январе

"Челси" хочет уже в январе оформить приобретение полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Челси" просматривал Тчуамени еще в прошлом сезоне и имел возможность купить Орельена минувшим летом за сумму менее 30 миллионов фунтов.



Вместо этого "синие" решили арендовать у "Атлетико" Сауля Ньигеса, который, возможно, казался им более надежным и проверенным вариантом.



Однако Сауль на "Стэмфорд Бридж" не заиграл, и "Челси" готов вернуться к варианту с Тчуамени, который продолжает стремительно прогрессировать и теперь стоит дороже 40 млн. фунтов.



Интерес к Тчуамени также проявляют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед, "Ювентус", ПСЖ, "Интер" и "Милан", поэтому "синие" хотят оформить трансфер Орельена уже в январе, позволив 21-летнему французу остаться в "Монако" до конца сезона. Похожим образом лондонцы купили Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" в 2019.