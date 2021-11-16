"Челси" планирует купить Тчуамени в январе
"Челси" хочет уже в январе оформить приобретение полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.
Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Челси" просматривал Тчуамени еще в прошлом сезоне и имел возможность купить Орельена минувшим летом за сумму менее 30 миллионов фунтов.
Вместо этого "синие" решили арендовать у "Атлетико" Сауля Ньигеса, который, возможно, казался им более надежным и проверенным вариантом.
Однако Сауль на "Стэмфорд Бридж" не заиграл, и "Челси" готов вернуться к варианту с Тчуамени, который продолжает стремительно прогрессировать и теперь стоит дороже 40 млн. фунтов.
Интерес к Тчуамени также проявляют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед, "Ювентус", ПСЖ, "Интер" и "Милан", поэтому "синие" хотят оформить трансфер Орельена уже в январе, позволив 21-летнему французу остаться в "Монако" до конца сезона. Похожим образом лондонцы купили Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" в 2019.
16.11.2021 13:00
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сомнительное вложение, по итогу не станет лучше Лофтус-Чика даже
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Чёт пенсы давно смемки не пилили
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очередной бакаека
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Короче,судя по хайлайтам,он смесь Канте и Ковачича + удар очень хороший.В правильных руках станет имбой.
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Хто не привіт той підор.
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Реал Мадрид как всегда оставит помойку с фалосом вместо игрока
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Пошел смотреть нарезочки с этим топарем!
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ИМ-ПЕ-РА-ТО-РЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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и Сасуля как раз колбасе можно будет спихнуть
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