Эшли Коул собирается стать тренером
Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул заявил, что хочет стать тренером.
40-летний Коул, завершивший игровую карьеру в 2019 году, сейчас трудится в академии "Челси", а также является ассистентом Ли Карсли в молодежной сборной Англии (U-21).
Эшли самым серьезным образом относится к этой профессии и планирует стать самостоятельным специалистом, как его бывшие партнеры по национальной команде в лице Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни.
"Я живу и дышу футболом, и я не думаю, что тренерская работа должна вызывать страх у кого-либо".
"Важно, чтобы я относился к этому серьезно. Ты должен верить в свои идеи, свою философию и свой стиль, в котором хочешь играть, и я не боюсь в это погрузиться".
"Я рвусь в бой и жду своего шанса, чтобы показать, что я готов. Я чувствую это с периода в "ЛА Гэлакси", где я также пытался быть лидером в раздевалке, проводил тренировки, участвовал в собраниях и видел, как влияю на молодежь".
"Я чувствую, что должен кое-что вернуть футболу. Работа в академии "Челси" дала мне такую возможность. Каждый говорит о том, что после завершения карьеры нужно отдохнуть год и полежать на пляже, но мне стало скучно спустя две недели. Я заскучал по футбольному полю", — цитирует Коула Daily Mail.
16.11.2021 12:00
Просмотров: 84
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
будет стрелять из ружья по тем кто плохо играет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий