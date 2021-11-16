Эшли Коул собирается стать тренером

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул заявил, что хочет стать тренером.

40-летний Коул, завершивший игровую карьеру в 2019 году, сейчас трудится в академии "Челси", а также является ассистентом Ли Карсли в молодежной сборной Англии (U-21).



Эшли самым серьезным образом относится к этой профессии и планирует стать самостоятельным специалистом, как его бывшие партнеры по национальной команде в лице Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни.



"Я живу и дышу футболом, и я не думаю, что тренерская работа должна вызывать страх у кого-либо".



"Важно, чтобы я относился к этому серьезно. Ты должен верить в свои идеи, свою философию и свой стиль, в котором хочешь играть, и я не боюсь в это погрузиться".



"Я рвусь в бой и жду своего шанса, чтобы показать, что я готов. Я чувствую это с периода в "ЛА Гэлакси", где я также пытался быть лидером в раздевалке, проводил тренировки, участвовал в собраниях и видел, как влияю на молодежь".



"Я чувствую, что должен кое-что вернуть футболу. Работа в академии "Челси" дала мне такую возможность. Каждый говорит о том, что после завершения карьеры нужно отдохнуть год и полежать на пляже, но мне стало скучно спустя две недели. Я заскучал по футбольному полю", — цитирует Коула Daily Mail.