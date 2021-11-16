Магуайр — самый результативный защитник в истории сборной Англии

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр стал самым результативным защитником в истории сборной Англии.

В этот международный перерыв 28-летний Магуайр открывал счет в победных для англичан матчах против Албании (5:0) и Сан-Марино (0:10).



Таким образом, теперь на счету Харри семь голов в футболке национальной команды, и это делает его лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен среди защитников.



Ранее этот рекорд принадлежал Джону Терри и Джеку Чарльтону, которые отличились за английскую сборную по шесть раз.