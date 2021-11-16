Магуайр — самый результативный защитник в истории сборной Англии
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр стал самым результативным защитником в истории сборной Англии.
В этот международный перерыв 28-летний Магуайр открывал счет в победных для англичан матчах против Албании (5:0) и Сан-Марино (0:10).
Таким образом, теперь на счету Харри семь голов в футболке национальной команды, и это делает его лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен среди защитников.
Ранее этот рекорд принадлежал Джону Терри и Джеку Чарльтону, которые отличились за английскую сборную по шесть раз.
16.11.2021 11:00
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Последние комментарии:
днище косолапое,как вообще такое клешеногое чмо могло в футбол пойти играть, да ещё и днонайтед его купил за кучу мешков мегапундоффф
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уехехех, ну и топарик, особенно хорош в выборе позиции и отборе мяча
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Макваер>Терри - всо так
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Результативный защекан
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Всё равно бревно.
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