Магуайр — самый результативный защитник в истории сборной Англии

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр стал самым результативным защитником в истории сборной Англии.

В этот международный перерыв 28-летний Магуайр открывал счет в победных для англичан матчах против Албании (5:0) и Сан-Марино (0:10).

Таким образом, теперь на счету Харри семь голов в футболке национальной команды, и это делает его лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен среди защитников.

Ранее этот рекорд принадлежал Джону Терри и Джеку Чарльтону, которые отличились за английскую сборную по шесть раз.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, рекорды, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 16.11.2021 11:40 # winnerd
    днище косолапое,как вообще такое клешеногое чмо могло в футбол пойти играть, да ещё и днонайтед его купил за кучу мешков мегапундоффф

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  2. scrim 16.11.2021 11:22 # scrim
    уехехех, ну и топарик, особенно хорош в выборе позиции и отборе мяча

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  3. alexomck 16.11.2021 11:13 # alexomck
    Макваер>Терри - всо так

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  4. mau29 16.11.2021 11:04 # mau29
    Результативный защекан

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  5. sexan 16.11.2021 11:01 # sexan
    Всё равно бревно.

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