Фердинанд вспомнил, как Фергюсон "уничтожил" Ван Нистелроя

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как однажды сэр Алекс Фергюсон "уничтожил" нападающего Рууда Ван Нистелроя в раздевалке после поражения в дерби от "Манчестер Сити".

Матчи с соседями по городу были принципиальными — по крайней мере, для Фергюсона — еще до того, как "Сити" получил доступ к арабским деньгам.



Фердинанд вспоминает свое первое дерби Манчестера в ноябре 2002, когда Ван Нистелрой посмел поменяться футболками после поражения "красных дьяволов" со счетом 3:1.



"Мы проиграли 3:1 на "Мейн Роуд", а Шон Гоутер забил два гола. То было мое первое дерби, и по атмосфере в раздевалке после матча я понял, насколько это важно".



"Мы зашли в раздевалку, и тренер закрыл дверь. Был тихо, и вдруг он просто взорвался".



"Рууд Ван Нистелрой, который тогда был Богом, вернулся в раздевалку с футболкой "Сити" в руке. Помню, сэр Алекс просто набросился на него".



"Он уничтожил его, сказав: "Если кто-нибудь из вас снова придет с футболкой "Сити", вы больше никогда не сыграете за этот клуб".



"Он был как безумец. Тогда я сел и подумал: "Это действительно большой матч, не так ли?" — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.