Каскарино: "Роджерс заслуживает шанс в "Юнайтед"

Экс-игрок "Челси" Тони Каскарино считает, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заслуживает шанс в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, Роджерс является приоритетным кандидатом для "Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру, если тот так и не выправит игру с результатами.



По мнению Каскарино, Брендан достаточно хорош для "красных дьяволов" и от этого предложения не откажется, если оное ему поступит.



"Брендан обладает большой привлекательностью благодаря своему стилю и тому, как он управляет командой. У него был период в "Ливерпуле", когда они были абсолютно невероятны".



"Вы не можете посмотреть на него и сказать, что он не заслуживает еще одного шанса в клубе, способном выиграть Премьер-Лигу. Фанаты "Лестера" скажут, что они сами выигрывали Премьер-Лигу, но мне кажется... Их чемпионство в 2016 году было временем спящих гигантов".



"Я знаю, что Брендан согласился бы. Он мог бы сказать: "Откуда ты это знаешь?" Оттуда, что он делал это прежде, когда ему поступали предложения о работе. "Лестер" — работа не того же уровня, что и "Манчестер Юнайтед".



"Лестер" — невероятный футбольный клуб, и они добивались невероятных успехов. У них тоже хороший состав, но "Манчестер Юнайтед" значительно привлекательнее для любого тренера".



"Такая возможность может предоставиться Брендану раз в жизни, и я думаю, он согласился бы", — сообщил Каскарино takSPORT.