Нуну хочет снова тренировать в Премьер-Лиге
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге и как можно скорее.
Терпению президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви пришел конец уже спустя 10 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, после чего он указал Нуну на дверь.
47-летний португалец провел у руля "шпор" только четыре месяца, но не утратил любовь к Премьер-Лиге, и именно здесь хочет получить свою следующую работу, сообщает The Sun.
Эшпириту Санту готов ждать подходящей возможности, однако его агент Жорже Мендеш считает, что французская Лига 1 больше подходит для Нуну.
Мендеш ожидает, что в скором времени могут появиться вакансии в "Лионе" и "Лилле".
16.11.2021 08:00
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