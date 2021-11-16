Нкетиа хочет уйти из "Арсенала"

Нападающий Эдди Нкетиа сообщил "Арсеналу" о своем намерении покинуть клуб.

В этом сезоне 22-летний Нкетиа, продукт академии "Арсенала", не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге и лишь принял участие в двух матчах Кубка Лиги.



Эдди совершенно не устраивает ситуация с игровым временем, поэтому он решил не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "канонирами".



Нкетиа уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



Как отмечает Sky Sports, между Нкетиа и главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой нет никаких проблем. Клуб уважает желание своего воспитанника играть регулярно.



Добавим, за свою карьеру Нкетиа сыграл 38 матчей за "Арсенал" в Премьер-Лиге и забил пять голов.