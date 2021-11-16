Нкетиа хочет уйти из "Арсенала"
Нападающий Эдди Нкетиа сообщил "Арсеналу" о своем намерении покинуть клуб.
В этом сезоне 22-летний Нкетиа, продукт академии "Арсенала", не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге и лишь принял участие в двух матчах Кубка Лиги.
Эдди совершенно не устраивает ситуация с игровым временем, поэтому он решил не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "канонирами".
Нкетиа уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
Как отмечает Sky Sports, между Нкетиа и главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой нет никаких проблем. Клуб уважает желание своего воспитанника играть регулярно.
Добавим, за свою карьеру Нкетиа сыграл 38 матчей за "Арсенал" в Премьер-Лиге и забил пять голов.
16.11.2021 07:00
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Даже эта бездарность готова сбежать с рассадника заднеприводных клоунесс под руководством гелевой тупицы)))
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надо отпустить парня, не раскрылся у нас
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Никто не хочет играть за никчёмный гейклуб аснл, даже собственные воспитанники)
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