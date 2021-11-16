Робертсон получил травму в сборной Шотландии

Защитник Энди Робертсон стал уже девятым игроком, угодившим в лазарет "Ливерпуля".

Накануне вечером сборная Шотландии одержала победу 2:0 над Данией и заняла второе место в своей отборочной группе ЧМ-2022.



Однако Робертсон, капитан шотландцев, не смог доиграть этот матч до конца и был заменен на 79-й минуте с травмой задней поверхности бедра.



Аналогичные повреждения есть у партнеров Энди по "Ливерпулю" в лице Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера.



Кроме того, у Садио Мане проблемы с ребром, Джо Гомес продолжает лечить стопу, у Кертиса Джонса повреждение глаза, а Харви Эллиотт все еще в процессе реабилитации после травмы колена.



Таким образом, сообщает Daily Mirror, в данный момент "Ливерпуль" лишен сразу девяти игроков первой команды. Главному тренеру Юргену Клоппу остается надеяться, что кто-нибудь из отсутствующих поправится к субботнему противостоянию с "Арсеналом".