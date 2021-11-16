Англичане забили 10 голов Сан-Марино и вышли на ЧМ-2022

Сборная Англии завершила свой путь в отборе к ЧМ-2022, оформив путевку в Катар выразительной победой в гостях у Сан-Марино со счетом 0:10.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт устроил дебют за национальную команду для голкипера Аарона Рамсдейла, а его партнер по "Арсеналу" Эмиль Смит-Роу впервые в карьере появился в стартовом составе сборной. Относительно победы 5:0 над Албаний уцелели лишь Харри Магуайр, Калвин Филлипс, Фил Фоден и капитан Харри Кейн.



Как и с Албанией в прошлую пятницу, этот матч начался с быстрого гола в исполнении Харри Магуайра. На сей раз защитник "Манчестер Юнайтед" головой замкнул подачу углового Филом Фоденом.



Вскоре санмаринец Филиппо Фабри срезал мяч в свои ворота, а затем капитан англичан Харри Кейн разразился покером, в результате чего на перерыв команды ушли при счете 0:6.



В отличие от матча с Албанией, во втором тайме подопечные Саутгейта не бросили играть. Этому поспособствовало удаление защитника хозяев Данте Росси за вторую желтую карточку на 68-й минуте. К тому моменту гости уже вели 0:7 благодаря голу Смит-Роу.



В остатке матча отличились Тайрон Мингс, Тэмми Абрахэм и Букайо Сака, а гол Джуда Беллингема засчитан не был из-за фола в ходе результативной комбинации. Англия победила 0:10.



Данный результат не должен вводить в заблуждение — Сан-Марино находится на последнем месте в рейтинге ФИФА. Однако такого рода впечатляющий счет определенно придаст уверенности молодым английским игрокам на следующий год.



Сборная Сан-Марино — сборная Англии — 0:10 (0:6)



Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (авт), Кейн 27 (пен), 31, 39 (пен), 42, Смит-Роу 58, Мингс 69, Абрахэм 78, Сака 79.



Сборная Англии: Рамсдейл, Александер-Арнольд, Магуайр (Чилуэлл 45), Коуди, Мингс, Сака, Филлипс (Галлахер 45), Беллингем, Фоден (Абрахэм 45), Смит-Роу (Стоунс 73), Кейн (Джеймс 63).



Удаление: Росси 68.