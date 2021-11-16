"Юнайтед" близок к выпуску акций для фанатов

"Манчестер Юнайтед" близок к решению, которое позволит болельщикам войти в число акционеров клуба с правом голоса.

О своем намерении больше прислушиваться к фанатам и даже допустить их до принятия определенных решений в клубе "Юнайтед" объявил еще после скандала с Европейской Суперлигой.



По информации Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" значительно продвинулся в переговорах с Объединением своих фанатов (Manchester United Supporters Trust) о выпуске нового класса акций.



Новый класс акций будет обладать равноценным правом голоса с акциями B-класса, принадлежащими семейству Глэйзеров.



Вновь выпускаемые "фанатские" акции и акции B-класса будут равнозначны по праву голоса 10 обыкновенным акциям A-класса, торгуемым на фондовой бирже Нью-Йорка.



Источник предполагает, что стоимость одной "фанатской" акции составит около 10 долларов (7.4). Их точное количество и принцип распределения пока неясны, однако клуб готов в будущем производить дополнительные эмиссии ценных бумаг при повышенном спросе среди болельщиков.