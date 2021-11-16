"Юнайтед" близок к выпуску акций для фанатов
"Манчестер Юнайтед" близок к решению, которое позволит болельщикам войти в число акционеров клуба с правом голоса.
О своем намерении больше прислушиваться к фанатам и даже допустить их до принятия определенных решений в клубе "Юнайтед" объявил еще после скандала с Европейской Суперлигой.
По информации Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" значительно продвинулся в переговорах с Объединением своих фанатов (Manchester United Supporters Trust) о выпуске нового класса акций.
Новый класс акций будет обладать равноценным правом голоса с акциями B-класса, принадлежащими семейству Глэйзеров.
Вновь выпускаемые "фанатские" акции и акции B-класса будут равнозначны по праву голоса 10 обыкновенным акциям A-класса, торгуемым на фондовой бирже Нью-Йорка.
Источник предполагает, что стоимость одной "фанатской" акции составит около 10 долларов (7.4). Их точное количество и принцип распределения пока неясны, однако клуб готов в будущем производить дополнительные эмиссии ценных бумаг при повышенном спросе среди болельщиков.
16.11.2021 00:05
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Решили ещё деньжат поднять.
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