Саутгейт ответил на острые высказывания Кина

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он спокойно относится к резким высказываниям легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина.

На прошлой неделе Кин называл "нелепым и постыдным" празднование гола защитником Харри Магуайром за сборную Англии против Албании.



Саутгейт не собирается спорить с Кином, но понимает, что Рой, выступая экспертом на телевидении, обязан делать громкие высказывания, которые будут цитировать.



"Думаю, мы должны понимать, что в этой индустрии у нас разные роли. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, ты должен использовать определенный подход. Ты должен выбрать, каким будет твой подход".



"Будучи тренером и бывшим игроком, я понимаю, насколько нам сложно. Я симпатизирую тем, кто играет и кто находится у бровки".



"Это во многом зависит от того, что тебе нужно делать в твоей работе. Некоторые каналы и форумы требуют громких заголовков. Я понимаю это. Чтобы оставаться актуальным, порой тебе нужно говорить вещи, которые будут цитировать", — цитирует Саутгейта talkSPORT.