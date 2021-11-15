Эллиотт приступил к легким тренировкам
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт сделал большой шаг в процессе восстановления после травмы лодыжки, приступив к легким тренировкам на базе в Керби.
18-летний Эллиотт вывихнул и одновременно сломал свою левую лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября.
"Ливерпуль" никогда не называл сроки восстановления Харви, лишь сообщив, что рассчитывает на возвращение англичанина "позже в этом сезоне".
Однако возвращение Эллиотта может случиться раньше, чем многие ожидали. Как сообщает The Guardian, сегодня Харви перешел от занятий в тренажерном зале к тренировкам на траве.
Если не возникнет никаких осложнений, Эллиотт может рассчитывать на возвращение к выступлениям за команду Юргена Клоппа около Рождества.
15.11.2021 22:00
Просмотров: 420
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Молодец, Харви! Отлично
(ответить)
хорошая новость, молодец!
(ответить)
Хуя он тигр. Я думал что к весне ток начнет.
(ответить)
заебись!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий