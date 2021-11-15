Эллиотт приступил к легким тренировкам

Харви Эллиотт Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт сделал большой шаг в процессе восстановления после травмы лодыжки, приступив к легким тренировкам на базе в Керби.

18-летний Эллиотт вывихнул и одновременно сломал свою левую лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября.

"Ливерпуль" никогда не называл сроки восстановления Харви, лишь сообщив, что рассчитывает на возвращение англичанина "позже в этом сезоне".

Однако возвращение Эллиотта может случиться раньше, чем многие ожидали. Как сообщает The Guardian, сегодня Харви перешел от занятий в тренажерном зале к тренировкам на траве.

Если не возникнет никаких осложнений, Эллиотт может рассчитывать на возвращение к выступлениям за команду Юргена Клоппа около Рождества.


Метки Ливерпуль, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 22:00

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  1. apl-nash 15.11.2021 23:14 # apl-nash
    Молодец, Харви! Отлично

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  2. scholes18 15.11.2021 22:50 # scholes18
    хорошая новость, молодец!

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  3. gerrard08 15.11.2021 22:27 # gerrard08
    Хуя он тигр. Я думал что к весне ток начнет.

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  4. b84 15.11.2021 22:08 # b84
    заебись!

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