Эллиотт приступил к легким тренировкам

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт сделал большой шаг в процессе восстановления после травмы лодыжки, приступив к легким тренировкам на базе в Керби.

18-летний Эллиотт вывихнул и одновременно сломал свою левую лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября.



"Ливерпуль" никогда не называл сроки восстановления Харви, лишь сообщив, что рассчитывает на возвращение англичанина "позже в этом сезоне".



Однако возвращение Эллиотта может случиться раньше, чем многие ожидали. Как сообщает The Guardian, сегодня Харви перешел от занятий в тренажерном зале к тренировкам на траве.



Если не возникнет никаких осложнений, Эллиотт может рассчитывать на возвращение к выступлениям за команду Юргена Клоппа около Рождества.