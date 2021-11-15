Энди Кэрролл перешел в "Рединг"

Энди Кэрролл Бывший нападающий "Ливерпуля", "Вест Хэма" и "Ньюкасла" Энди Кэрролл заключил краткосрочный контракт с "Редингом" из Чемпионшипа.

Кэрролл находился без клуба с минувшего лета, когда истек его контракт с родным "Ньюкаслом". Энди самостоятельно поддерживал физическую форму и ожидал подходящей возможности вернуться в футбол.

Такую возможность Кэрроллу предоставил "Рединг", который в данный момент занимает 16-е место в Чемпионшипе, но отстает от зоны плей-офф только на четыре очка.

Контракт Энди рассчитан лишь до середины января. За эти два месяца 32-летний англичанин постарается проявить себя и заслужить более длительное соглашение.

"Энди ищет новый вызов в своей карьере, а мы нуждаемся в игроке его мастерства и со столь внушительным опытом", — заявил главный тренер "Рединга" Велько Паунович.

Дебютировать за свой новый клуб Кэрролл сможет в матче против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу.


Метки Кэрролл, Рединг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 21:00

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  1. superglor 15.11.2021 21:46 # superglor
    АРИСТОКРАТ!

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  2. hammersmith 15.11.2021 21:39 # hammersmith
    новый Pavel Pogrebnyak

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  3. gerrard08 15.11.2021 21:29 # gerrard08
    Мда, лучшеб Стариджа подписали бы

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  4. true-manc 15.11.2021 21:29 # true-manc
    легенда лузерпука

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