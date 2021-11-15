Лукаку возобновил тренировки после травмы лодыжки
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку возобновил тренировки после травмы лодыжки.
Напомним, Лукаку повредил свою лодыжку, зарабатывая пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Мальме" 20 октября. Тогда же, к слову, "синие" потеряли и Тимо Вернера.
В своих социальных сетях Ромелу подробно освещал процесс восстановления, а сегодня приступил к занятиям на тренировочном поле базы в Кобхэме, о чем сообщает официальный веб-сайт "Челси".
Пока неясно, успеет ли Лукаку набрать форму к матчу Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшую субботу, однако теперь очевидно, что возвращение 28-летнего бельгийца не за горами.
15.11.2021 20:00
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А вы знали, что болинголи — пассивный педераст?? Просто очкует сделать каминг-аут, но не из-за страха осуждения, а потому что любит сжимать очко.
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Может не надо, а то опять устанет
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