Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку возобновил тренировки после травмы лодыжки.

Напомним, Лукаку повредил свою лодыжку, зарабатывая пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Мальме" 20 октября. Тогда же, к слову, "синие" потеряли и Тимо Вернера.



В своих социальных сетях Ромелу подробно освещал процесс восстановления, а сегодня приступил к занятиям на тренировочном поле базы в Кобхэме, о чем сообщает официальный веб-сайт "Челси".



Пока неясно, успеет ли Лукаку набрать форму к матчу Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшую субботу, однако теперь очевидно, что возвращение 28-летнего бельгийца не за горами.