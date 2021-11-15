"Барселона" нацелилась на Аспиликуэту

"Барселона" надеется подписать капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту в конце этого сезона свободным агентом.

В последнее время "Барселона" — не от хорошей жизни, а из-за ограниченных финансов — очень активно работает на рынке свободных агентов, минувшим летом подписав безо всякой компенсации Эрика Гарсию, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.



Как утверждает ESPN, очередной целью "Барселоны" стал 32-летний Аспиликуэта, который приближается к своим шести заключительным месяцам по контракту с "Челси".



В этом сезоне Сесар сыграл 12 матчей за "синих" и остается ключевым игроком для главного тренера Томаса Тухеля, однако в силу политики клуба насчет возрастных игроков может рассчитывать на новый контракт лишь на 12 месяцев.



По информации издания, "Барселона" интересовалась Аспиликуэтой и раньше, но новый наставник каталонцев Хави "особенно заинтересован" в приглашении своего соотечественника.