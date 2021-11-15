"Барселона" нацелилась на Аспиликуэту
"Барселона" надеется подписать капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту в конце этого сезона свободным агентом.
В последнее время "Барселона" — не от хорошей жизни, а из-за ограниченных финансов — очень активно работает на рынке свободных агентов, минувшим летом подписав безо всякой компенсации Эрика Гарсию, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.
Как утверждает ESPN, очередной целью "Барселоны" стал 32-летний Аспиликуэта, который приближается к своим шести заключительным месяцам по контракту с "Челси".
В этом сезоне Сесар сыграл 12 матчей за "синих" и остается ключевым игроком для главного тренера Томаса Тухеля, однако в силу политики клуба насчет возрастных игроков может рассчитывать на новый контракт лишь на 12 месяцев.
По информации издания, "Барселона" интересовалась Аспиликуэтой и раньше, но новый наставник каталонцев Хави "особенно заинтересован" в приглашении своего соотечественника.
15.11.2021 19:00
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в 32 лучше всех защитников путалонии вместе взятых!
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Руки прочь от Дэйва! Он чисто на морально-волевых может ещё пару лет попылить в апл.
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топарикуэта!
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