"Барселона" нацелилась на Аспиликуэту

Сесар Аспиликуэта "Барселона" надеется подписать капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту в конце этого сезона свободным агентом.

В последнее время "Барселона" — не от хорошей жизни, а из-за ограниченных финансов — очень активно работает на рынке свободных агентов, минувшим летом подписав безо всякой компенсации Эрика Гарсию, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

Как утверждает ESPN, очередной целью "Барселоны" стал 32-летний Аспиликуэта, который приближается к своим шести заключительным месяцам по контракту с "Челси".

В этом сезоне Сесар сыграл 12 матчей за "синих" и остается ключевым игроком для главного тренера Томаса Тухеля, однако в силу политики клуба насчет возрастных игроков может рассчитывать на новый контракт лишь на 12 месяцев.

По информации издания, "Барселона" интересовалась Аспиликуэтой и раньше, но новый наставник каталонцев Хави "особенно заинтересован" в приглашении своего соотечественника.


Метки Аспиликуэта, Барселона, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 19:00

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  1. wwwxxx 15.11.2021 19:23 # wwwxxx
    в 32 лучше всех защитников путалонии вместе взятых!

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  2. petertosh 15.11.2021 19:21 # petertosh
    Руки прочь от Дэйва! Он чисто на морально-волевых может ещё пару лет попылить в апл.

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  3. mugabe 15.11.2021 19:01 # mugabe
    топарикуэта!

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