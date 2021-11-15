Дегриз: "Ньюкасл" идеален для Азара"

Бывший нападающий сборной Бельгии Марк Дегриз считает, что "Ньюкасл" идеально бы подошел его соотечественнику Эдену Азару из "Реала".

Азар проводит очередной удручающий сезон за "Реал", и главный тренер Королевского клуба Карло Анчелотти уже намекнул, что открыт к расставанию с Эденом.



Дегриз чувствует, что переход в "Ньюкасл" позволил бы 30-летнему Азару вновь почувствовать себя главной звездой в команде, как это было в свое время с Эденом в "Челси".



"В январе Азару следует перейти в команду, где на него будут рассчитывать и где он будет важным".



"Ньюкасл — идеальное место. Все мячи будут идти на него. Если он поможет "Ньюкаслу" остаться в Премьер-Лиге, это придаст новый импульс его карьере", — сообщил Дегриз Het Laatste Nieuws.