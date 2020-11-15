Игроки МЮ недовольны тем, что Сульшер не держит свое слово насчет игрового времени
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольным Оле Гуннаром Сульшером из-за того, что их главный тренер недостаточно использует ротацию и не держит свое слово.
Минувшим летом Сульшер провел ряд встреч со своими подопечными, признав, что в прошлом сезоне недостаточно доверял игрокам вроде Донни Ван де Бека, Антони Мартиаля, Джесси Лингарда, Дина Хендерсона, Эрика Байи, Диогу Далота, Хуана Маты и Алекса Теллеса.
Сульшер пообещал, что в новом сезоне у них будет больше шансов проявить себя, и этого оказалось достаточно, чтобы отдельные игроки свернули свои планы по смене клуба.
Выполнять свои обещания Оле Гуннар не спешит, и это вызывает разочарование в раздевалке, сообщает ESPN. Например, Ван де Бек сыграл только 16 минут в Премьер-Лиге, а вернувшийся из "Вест Хэма" Джесси Лингард отметился лишь одним появлением в старте, да и то случилось в Кубке Лиги.
Дополнительно резервистов расстраивает то, что Сульшер не спешит обращаться к ротации, несмотря на неудачную полосу — казалось бы, результаты должны подталкивать тренера к ротации.
Если Сульшер не будет уволен и не изменит свою манеру, в скором времени может случиться исход звезд с "Олд Траффорд".
15.11.2021 17:00
Просмотров: 1466
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"исход звёзд", да там из звезд только роналду, остальные просто распиареные бревна
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Говорят, что чудес не бывает. Но разве не чудо, что такой умственно отсталый тренер-дегенерат возглавляет один из крупнейших клубов мира до сих пор??
(ответить)
ищут громкий повод что-ли для увольнения этого топарика?
а он еще не сказал свое последнее слово
(ответить)
хоть Марсиаль и разжирел и потерял в скорости, но вроде начал работать и даже забил Эвертону, и тут пауза на сборные, а дальше его нет даже в заявке, что очень странно! Погба пешеход, Фред клоун, Матич старик, но не взирая на это шанс ДВБ не дают. Мата может вскрыть пасом глухую оборону, и полезен в осаде автобуса, но даже не выходит! Байи как минимум не хуже мешка за 80 лямов и Витьки, сыграл лишь матч. Лингард хорошо двигается между линиями, но когда надо додавить, выходит почему то Санчо, который полезен при игре на контрах, когда есть свободное пространство. Вопросов куча, ответов пока нет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий