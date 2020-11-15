Игроки МЮ недовольны тем, что Сульшер не держит свое слово насчет игрового времени

Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольным Оле Гуннаром Сульшером из-за того, что их главный тренер недостаточно использует ротацию и не держит свое слово.

Минувшим летом Сульшер провел ряд встреч со своими подопечными, признав, что в прошлом сезоне недостаточно доверял игрокам вроде Донни Ван де Бека, Антони Мартиаля, Джесси Лингарда, Дина Хендерсона, Эрика Байи, Диогу Далота, Хуана Маты и Алекса Теллеса.



Сульшер пообещал, что в новом сезоне у них будет больше шансов проявить себя, и этого оказалось достаточно, чтобы отдельные игроки свернули свои планы по смене клуба.



Выполнять свои обещания Оле Гуннар не спешит, и это вызывает разочарование в раздевалке, сообщает ESPN. Например, Ван де Бек сыграл только 16 минут в Премьер-Лиге, а вернувшийся из "Вест Хэма" Джесси Лингард отметился лишь одним появлением в старте, да и то случилось в Кубке Лиги.



Дополнительно резервистов расстраивает то, что Сульшер не спешит обращаться к ротации, несмотря на неудачную полосу — казалось бы, результаты должны подталкивать тренера к ротации.



Если Сульшер не будет уволен и не изменит свою манеру, в скором времени может случиться исход звезд с "Олд Траффорд".