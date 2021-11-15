Джеррард: "Астон Вилла" — это риск"

Стивен Джеррард признал, что пошел на риск, согласившись стать главным тренером "Астон Виллы".

На прошлой неделе Джеррард оставил "Рейнджерс" и заключил с "Виллой" контракт на три с половиной года, сменив на тренерском мостике бирмингемцев уволенного Дина Смита.



Джеррард чувствует, что возглавил клуб с амбициями и историей. Стивен готов к тому, что с него будут требовать результат.



"Сама по себе "Астон Вилла" — это легендарный клуб. Я достаточно хорошо знаю его снаружи, и я в восторге от того, что оказался внутри и начинаю новые отношения".



"Мне нравятся испытания. Мне нравится риск. Я по-настоящему предвкушаю это. Этот клуб мне подходит, потому что здесь очень страстные фанаты, а также здесь требуют побед и подвергают тебя соответствующему давлению. Это нечто, с чем я живу с 17 лет".



"Впервые я узнал об интересе "Астон Виллы" в среду. Мне позвонил мой представитель, и когда я положил трубку, мне хотелось, чтобы это поскорее случилось, потому что прежде всего это была слишком большая возможность, чтобы от нее отказаться".

"Дальше все случилось очень быстро, и в этом заслуга "Виллы". Они уладил вопросы насчет меня и моего штаба, который я тоже взял с собой. Также я должен поблагодарить "Рейнджерс", который повел себя очень профессионально", — сообщил Джеррард VillaTV.