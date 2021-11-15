Джеррард: "Астон Вилла" — это риск"

Стивен Джеррард Стивен Джеррард признал, что пошел на риск, согласившись стать главным тренером "Астон Виллы".

На прошлой неделе Джеррард оставил "Рейнджерс" и заключил с "Виллой" контракт на три с половиной года, сменив на тренерском мостике бирмингемцев уволенного Дина Смита.

Джеррард чувствует, что возглавил клуб с амбициями и историей. Стивен готов к тому, что с него будут требовать результат.

"Сама по себе "Астон Вилла" — это легендарный клуб. Я достаточно хорошо знаю его снаружи, и я в восторге от того, что оказался внутри и начинаю новые отношения".

"Мне нравятся испытания. Мне нравится риск. Я по-настоящему предвкушаю это. Этот клуб мне подходит, потому что здесь очень страстные фанаты, а также здесь требуют побед и подвергают тебя соответствующему давлению. Это нечто, с чем я живу с 17 лет".

"Впервые я узнал об интересе "Астон Виллы" в среду. Мне позвонил мой представитель, и когда я положил трубку, мне хотелось, чтобы это поскорее случилось, потому что прежде всего это была слишком большая возможность, чтобы от нее отказаться".
"Дальше все случилось очень быстро, и в этом заслуга "Виллы". Они уладил вопросы насчет меня и моего штаба, который я тоже взял с собой. Также я должен поблагодарить "Рейнджерс", который повел себя очень профессионально", — сообщил Джеррард VillaTV.


Метки Астон Вила, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 16:00

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  1. hunter022 15.11.2021 16:38 # hunter022
    Задача на остаток сезона для Джи обыграть Ливерпуль со светом 7-2 и вылететь в чемпионшип

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  2. suddenly 15.11.2021 16:19 # suddenly
    Прикиньте если Норвич со Смитом останется в Премьер-Лиге, а Вилла с Джеррардом вылетит.

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  3. true-manc 15.11.2021 16:17 # true-manc
    Джеррард: "Гав гав" — гав гав"

    Стивен Джеррард признал, что пошел на риск, согласившись на переезд в новую будку.

    На прошлой неделе Джеррард подхватил вшей и облизал хозяина Астон Виллы.

    Джеррард чувствует, что пришёл в приличную конуру с косточкой и мячом. Стивен готов вилять хвостом, чтобы новые хозяева не выставили его на мороз.

    "Гав гав гав "Гав Гав" — гав гав гав. Гав гав гав гав гав гав, гав гав гав гав гав гав, гав гав гав гав гав гав гав.".

    "Гав гав гав гав. Гав гав гав. Гав гав гав гав. Гав гав гав гав, гав гав гав гав гав гав, гав гав гав гав гав гав гав гав гав гав. Гав гав, гав гав гав гав гав гав гав", — сообщил Джеррард VillaTV.

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  4. pardew 15.11.2021 16:07 # pardew
    Туго придётся ему.
    Вылетай не вылетай

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