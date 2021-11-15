Хаттон: "Юнайтед" нужен элитный тренер"

Бывший защитник "Астон Виллы" и "Тоттенхэма" Алан Хаттон считает, что "Манчестер Юнайтед" нужен "элитный тренер" вместо Оле Гуннара Сульшера.

В преддверии этого международного перерыва "Юнайтед" потерпел свое четвертое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, увеличив свое отставание от вершины таблицы до девяти очков.



Хаттон чувствует, что Сульшер так и не смог превратить своих звездных игроков в команду, да и сам не в состоянии конкурировать с такими акулами, как Хосеп Гвардиола, Юрген Клоппп или Томас Тухель.



"Это сложная ситуация. У него есть дополнительный кредит доверия, потому что он легенда клуба".



"Я полностью понимаю это, но если "Манчестер Юнайтед" собирается по-настоящему сражаться за попадание в топ-4, им нужен элитный тренер".



"Им нужен кто-то, кто взбодрит команду. Я работал (как эксперт) на паре их матчей в этом сезоне, включая матч против "Лестера", и они выглядели группой отдельных игроков".



"Они не прессингуют как команда, в их командных действиях нет эффективности. Им нужен кто-то получше, чтобы наладить это", — сообщил Хаттон Football Insider.