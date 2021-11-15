Премьер-Лига заработает 2 млрд. долларов с продажи телеправ в США

Телекамера Премьер-Лига заработает около 2 миллиардов долларов продажи прав на трансляцию своих матчей на территории Соединенных Штатов.

Ранее существовали опасения, что пандемия коронавируса негативно скажется на интересе американского телезрителя к классическому футболу, однако продолжающийся аукцион уже превзошел самые смелые ожидания Премьер-Лига.

Кк сообщает Daily Mail, за право транслировать матчи английской Премьер-Лиги по своим платным каналам сейчас сражаются CBC (ViacomCBS), ESPN (Disney) и NBC (Comcast).

Эти трое претендентов, вышедших во второй раунд аукциона, готовы заплатить около 2 млрд. долларов (1.5 млрд. фунтов) за телевизионные права на следующие пять лет (сезоны 2022/23-2027/28). Это в два раза больше стоимости предыдущего пятилетнего контракта, согласованного в 2015 году.

Из-за бурного развития стриминговых платформ вроде Netflix телевизионные компании лишились немалого количества зрителей, и прямые спортивные трансляции являются для них способом удержать аудиторию.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 14:00

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  1. meshuggah 15.11.2021 14:28 # meshuggah
    это все благодаря великому Челси и Пуле перестрелке

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  2. scrim 15.11.2021 14:19 # scrim
    переход Кристины наверняка неплохо повлиял на омерику

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