Лэмпарда не позовут в "Рейнджерс"
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не входит в шорт-лист "Рейнджерс" на замену Стивену Джеррарду.
"Рейнджерс" был вынужден начать поиски нового рулевого после того, как на прошлой неделе Джеррард ушел тренировать "Астон Виллу".
Ранее ходили слухи, что место Джеррарда в Глазго может занять его бывший партнер по сборной Англии Лэмпард, который на прошлой неделе не смог договориться с "Норвичем", однако Sky Sports стало известно, что "Рейнджерс" даже не рассматривает кандидатуру Фрэнка.
Однако у "Рейнджерс" есть шорт-лист из трех имен, включающий в себя 46-летнего Джованни Ван Бронхорста, который сам выступал за шотландский гранд в качестве игрока.
Ван Бронхорст, также известный по выступлениям за "Арсенал" и "Барселону", сегодня продолжает переговоры с "Рейнджерс" и может считаться фаворитом на вакантную позицию.
15.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
не статья,а ебетина.с понтом он так хочет в рейнджерс,а его не зовут.
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скоро займётся разведением собак
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Все пинают бездаря
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