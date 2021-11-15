Лэмпарда не позовут в "Рейнджерс"

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не входит в шорт-лист "Рейнджерс" на замену Стивену Джеррарду.

"Рейнджерс" был вынужден начать поиски нового рулевого после того, как на прошлой неделе Джеррард ушел тренировать "Астон Виллу".

Ранее ходили слухи, что место Джеррарда в Глазго может занять его бывший партнер по сборной Англии Лэмпард, который на прошлой неделе не смог договориться с "Норвичем", однако Sky Sports стало известно, что "Рейнджерс" даже не рассматривает кандидатуру Фрэнка.

Однако у "Рейнджерс" есть шорт-лист из трех имен, включающий в себя 46-летнего Джованни Ван Бронхорста, который сам выступал за шотландский гранд в качестве игрока.

Ван Бронхорст, также известный по выступлениям за "Арсенал" и "Барселону", сегодня продолжает переговоры с "Рейнджерс" и может считаться фаворитом на вакантную позицию.


Метки Ван Бронхорст, Лэмпард, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 13:00

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  1. lodi 15.11.2021 13:17 # lodi
    не статья,а ебетина.с понтом он так хочет в рейнджерс,а его не зовут.

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  2. largo-winch 15.11.2021 13:12 # largo-winch
    скоро займётся разведением собак

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  3. hunter022 15.11.2021 13:08 # hunter022
    Все пинают бездаря

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