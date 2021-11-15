Лэмпарда не позовут в "Рейнджерс"

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не входит в шорт-лист "Рейнджерс" на замену Стивену Джеррарду.

"Рейнджерс" был вынужден начать поиски нового рулевого после того, как на прошлой неделе Джеррард ушел тренировать "Астон Виллу".



Ранее ходили слухи, что место Джеррарда в Глазго может занять его бывший партнер по сборной Англии Лэмпард, который на прошлой неделе не смог договориться с "Норвичем", однако Sky Sports стало известно, что "Рейнджерс" даже не рассматривает кандидатуру Фрэнка.



Однако у "Рейнджерс" есть шорт-лист из трех имен, включающий в себя 46-летнего Джованни Ван Бронхорста, который сам выступал за шотландский гранд в качестве игрока.



Ван Бронхорст, также известный по выступлениям за "Арсенал" и "Барселону", сегодня продолжает переговоры с "Рейнджерс" и может считаться фаворитом на вакантную позицию.