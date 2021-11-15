Дин Смит возглавил "Норвич"

Дин Смит и Даниэль Фарке "Норвич" официально подтвердил назначение Дина Смита на должность главного тренера.

Как и ожидалось, Смит заключил с "канарейками" контракт на два с половиной года, а в качестве своего ассистента привел на "Кэрроу Роуд" Крейга Шекспира.

Таким образом, 50-летний Смит оставался без работы всего восемь дней, которые прошли с момента его увольнения из "Астон Виллы", не простившей Дину пять поражений подряд в Премьер-Лиге.

Дебютировать на новом месте работы Дин, ранее тренировавший "Брентфорд" и "Уолсолл", сможет в домашнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в ближайшую субботу.

"Я тружусь в футболе с 16 лет. Как раз тогда у меня был период в четыре месяца без работы, и мне это не понравилось. Замечательно сразу же вернуться благодаря клубу, который хочет прогрессировать".

"Я всегда работаю над улучшением и развитием игроков, что, очевидно, приводит к улучшению игры команды. Я под впечатлением от идей, структуры и видения, которые уже есть в клубе", — сообщил Смит, заступая на место уволенного Даниэля Фарке.


Метки Норвич, Смит, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. mcferson 15.11.2021 13:16 # mcferson
    однако Sky Sports стало известно, что "Рейнджерс" даже не рассматривает кандидатуру Фрэнка.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89562/

    А потом пeздят что Лумпс лучше чем Геррард, его даже на обьедки не позвали, кек

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  2. imf-tau 15.11.2021 12:53 # imf-tau
    Вопрос - какой клуб ждет Лемпард? Ньюкасл не подошел, Вилла не подошла, Кристал Пелас не подошел, Норвич не подошел.

    Хочет клуб из топ4? Опыта мало, выступление с Челси было не очень впечатляющим - вряд ли предложат на блюде.

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  3. m-ballack 15.11.2021 12:37 # m-ballack
    Ветка о Дине Смите, а все комменты о Лэмпусике. Ну что за топарик этот тигр, до сих пор всякие скузеры его xyй со рта вытащить не могут и горят

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  4. kipeloff89 15.11.2021 12:19 # kipeloff89
    Жаль Лэмпардиньо не позвали.
    Было бы интересно посмотреть на сутульное классико в АПЛ

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  5. largo-winch 15.11.2021 12:17 # largo-winch
    ветка обоссывания членсов и их любимого пёсика Лемпса

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  6. ian 15.11.2021 12:17 # ian
    сутулая собака по-прежнему бездомная

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