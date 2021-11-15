Дин Смит возглавил "Норвич"
"Норвич" официально подтвердил назначение Дина Смита на должность главного тренера.
Как и ожидалось, Смит заключил с "канарейками" контракт на два с половиной года, а в качестве своего ассистента привел на "Кэрроу Роуд" Крейга Шекспира.
Таким образом, 50-летний Смит оставался без работы всего восемь дней, которые прошли с момента его увольнения из "Астон Виллы", не простившей Дину пять поражений подряд в Премьер-Лиге.
Дебютировать на новом месте работы Дин, ранее тренировавший "Брентфорд" и "Уолсолл", сможет в домашнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в ближайшую субботу.
"Я тружусь в футболе с 16 лет. Как раз тогда у меня был период в четыре месяца без работы, и мне это не понравилось. Замечательно сразу же вернуться благодаря клубу, который хочет прогрессировать".
"Я всегда работаю над улучшением и развитием игроков, что, очевидно, приводит к улучшению игры команды. Я под впечатлением от идей, структуры и видения, которые уже есть в клубе", — сообщил Смит, заступая на место уволенного Даниэля Фарке.
15.11.2021 12:00
Просмотров: 559
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
однако Sky Sports стало известно, что "Рейнджерс" даже не рассматривает кандидатуру Фрэнка.
Источник: http://fapl.ru/posts/89562/
А потом пeздят что Лумпс лучше чем Геррард, его даже на обьедки не позвали, кек
(ответить)
Вопрос - какой клуб ждет Лемпард? Ньюкасл не подошел, Вилла не подошла, Кристал Пелас не подошел, Норвич не подошел.
Хочет клуб из топ4? Опыта мало, выступление с Челси было не очень впечатляющим - вряд ли предложат на блюде.
(ответить)
Ветка о Дине Смите, а все комменты о Лэмпусике. Ну что за топарик этот тигр, до сих пор всякие скузеры его xyй со рта вытащить не могут и горят
(ответить)
Жаль Лэмпардиньо не позвали.
Было бы интересно посмотреть на сутульное классико в АПЛ
(ответить)
ветка обоссывания членсов и их любимого пёсика Лемпса
(ответить)
сутулая собака по-прежнему бездомная
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий