Дин Смит возглавил "Норвич"

"Норвич" официально подтвердил назначение Дина Смита на должность главного тренера.

Как и ожидалось, Смит заключил с "канарейками" контракт на два с половиной года, а в качестве своего ассистента привел на "Кэрроу Роуд" Крейга Шекспира.



Таким образом, 50-летний Смит оставался без работы всего восемь дней, которые прошли с момента его увольнения из "Астон Виллы", не простившей Дину пять поражений подряд в Премьер-Лиге.



Дебютировать на новом месте работы Дин, ранее тренировавший "Брентфорд" и "Уолсолл", сможет в домашнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в ближайшую субботу.



"Я тружусь в футболе с 16 лет. Как раз тогда у меня был период в четыре месяца без работы, и мне это не понравилось. Замечательно сразу же вернуться благодаря клубу, который хочет прогрессировать".



"Я всегда работаю над улучшением и развитием игроков, что, очевидно, приводит к улучшению игры команды. Я под впечатлением от идей, структуры и видения, которые уже есть в клубе", — сообщил Смит, заступая на место уволенного Даниэля Фарке.