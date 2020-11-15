"Юнайтед" проявляет интерес к Де Лигту
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту.
Несмотря на то, что минувшим летом "Юнайтед" подписал Рафаэля Варана, "красные дьяволы" по-прежнему испытывают серьезные проблемы в центре обороны.
Упомянутый Варан в данный момент травмирован, Харри Магуайр давно находится в неважной форме, у Виктора Линделефа время от времени возникают проблемы со здоровьем, а Эрик Байи в своем единственном матче Премьер-Лиги совершил автогол и был заменен на 45-й минуте.
Как утверждает Calciomercato, решением проблем "Юнайтед" может стать Де Лигт, которым "дьяволы" интересовались еще в 2019 году, когда Маттейс переезжал в Турин из "Аякса".
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не хочет терять Де Лигта, однако Маттейс является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде и до сих пор не продлил свой истекающий в 2024 году.
Будущее Де Лигта должно вскоре проясниться, потому что агент 22-летнего голландца Мино Райола собирается встретиться с руководством "Ювентуса".
Источник добавляет, что Де Лигт также находится на радаре у "Челси" и "Барселоны".
15.11.2021 11:00
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