Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу в январе.

30-летний Рэмси забил три гола в трех последних матчах за сборную Уэльса, что резко контрастирует с его ситуацией в клубе.



Аарон не пользуется доверием со стороны главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и настроен покинуть Турин как можно скорее, сообщает Daily Mail.



Проблема лишь в том, что в "Ювентусе" Рэмси получает 400 тысяч фунтов в неделю, и очень немногие клубы могут позволить себе выплачивать такую зарплату, даже если Аарона отпустят свободным агентом.



Добавим, одним из претендентов на экс-игрока "Арсенала" ранее назывался "Ювентус".