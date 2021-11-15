Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу в январе
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу в январе.
30-летний Рэмси забил три гола в трех последних матчах за сборную Уэльса, что резко контрастирует с его ситуацией в клубе.
Аарон не пользуется доверием со стороны главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и настроен покинуть Турин как можно скорее, сообщает Daily Mail.
Проблема лишь в том, что в "Ювентусе" Рэмси получает 400 тысяч фунтов в неделю, и очень немногие клубы могут позволить себе выплачивать такую зарплату, даже если Аарона отпустят свободным агентом.
Добавим, одним из претендентов на экс-игрока "Арсенала" ранее назывался "Ювентус".
15.11.2021 10:00
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Последняя строчка в новости огонь "Добавим, одним из претендентов на экс-игрока "Арсенала" ранее назывался "Ювентус".
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перечитывал воще михуйло последний абзац?)
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В МЮ пора, на пару к покпе
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