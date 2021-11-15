Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу в январе

Аарон Рэмси Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу в январе.

30-летний Рэмси забил три гола в трех последних матчах за сборную Уэльса, что резко контрастирует с его ситуацией в клубе.

Аарон не пользуется доверием со стороны главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и настроен покинуть Турин как можно скорее, сообщает Daily Mail.

Проблема лишь в том, что в "Ювентусе" Рэмси получает 400 тысяч фунтов в неделю, и очень немногие клубы могут позволить себе выплачивать такую зарплату, даже если Аарона отпустят свободным агентом.

Добавим, одним из претендентов на экс-игрока "Арсенала" ранее назывался "Ювентус".


Метки Рэмси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. link90 15.11.2021 10:56 # link90
    Последняя строчка в новости огонь "Добавим, одним из претендентов на экс-игрока "Арсенала" ранее назывался "Ювентус".

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  2. arsenalbigfan 15.11.2021 10:12 # arsenalbigfan
    перечитывал воще михуйло последний абзац?)

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  3. acceptodessa 15.11.2021 10:06 # acceptodessa
    В МЮ пора, на пару к покпе

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