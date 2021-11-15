Грэм Поттер провел ночь на улице
Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер попробовал себя в роли бездомного, переночевав на улице.
В минувшую пятницу в Брайтоне прошла благотворительная акция "The Big Sleep Out", призванная привлечь внимание к бездомным.
Десятки людей собрались в центре города, чтобы провести ночь на улице и на себе почувствовать, с какими испытаниями сталкивается один из самых незащищенных слоев общества.
Помимо самого Поттера, участие в этой акции принял его ассистент Билли Рид и тренер первой команды Бруно Сальтор. Тепло одевшись, тренерский штаб "Брайтона" попробовал переночевать на картонных коробках при температуре чуть выше нуля.
"Это была упрощенная версия ночевки на улице, но мы все равно смогли почувствовать, с чем сталкиваются бездомные каждый день и каждую ночь".
"Проведя всего одну ночь на улице, я не представляю, каково это страдать таким образом, не имея представления, что ждет тебя в будущем и когда ты поешь", — цитирует Поттера The Argus.
15.11.2021 09:00
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Последние комментарии:
Будет следующим тренером после Клоппа, будет жить на улице
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один день из жизни хохла
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Блин я уже думал ключи потерял или дом пропал, а тут это, неитересно
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