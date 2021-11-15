Бывший главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека все еще надеется получить шанс в Премьер-Лиге.

Фонсека активно пытается найти пристанище в лучшей лиге мира с прошлого лета, когда он почти договорился с "Тоттенхэмом".



Недавно Паулу также контактировал с "Ньюкаслом", но и здесь сторонам не удалось достичь компромисса, и в итоге "сороки" назначили Эдд Хау.



По информации The Sun, 48-летний португалец готов быть терпеливым в ожидании правильного проекта, за последнее время отклонив несколько предложений.



Для Фонсеки не станет проблемой, если он сможет вернуться к тренерской работе только со следующего сезона.