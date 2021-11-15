Аквилани: "Я провалился в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберто Аквилани признал, что его трансфер в мерсисайдский клуб был провальным.

Продав Хаби Алонсо в "Реал" за 30 миллионов фунтов, летом 2009 "Ливерпуль" приобрел Аквилани у "Ромы" за 20 млн. фунтов.



Однако Альберто не заиграл у "красных" и уже летом 2010 покинул "Энфилд". Итальянец признает, что у него совершенно не сложилось в Премьер-Лиге, однако на то есть объективные причины.



"Проблема в том, что я переходил с травмой. Я сказал Рафе Бенитесу: "Ладно, Рафа, я перейду, я рад сделать это, но я травмирован". Он ответил: "Это не проблема, мы подписываем тебя на пять лет, а не на пять месяцев или пять дней, так что ты получишь время на восстановление".



"Я с радостью на это согласился. Но мне платили большие деньги, я был большим игроком для "Ливерпуля", большим приобретением, поэтому все люди, журналисты и пресса, ожидали, что я буду играть соответствующим образом".



"Но ситуация оказалось такой, что я перешел с травмой, а затем провел на лавке пять месяцев. Переходить в другой клуб за большие деньги и не играть — это очень сложно. Это не так, что я не хотел играть. Я не мог".



"Таков футбол. Ты должен принимать решения и верить, что поступаешь правильно. Я верил, что смогу заиграть в "Ливерпуле", но этому не суждено было случиться. Один год — не такой большой срок".



"Что мне не понравилось, так это слишком короткий срок своего пребывания в "Ливерпуле". Я провел слишком мало времени в клубе, сыграл слишком мало минут. Я должен был сыграть больше матчей. Наверное, проблема в этом".



"Многие люди считают, что я стоил много денег, так и не заиграв, поэтому мой трансфер — провальный. И они правы. Это правда. Однако за этим стоит много вещей", — сообщил Аквилани Liverpool Echo.