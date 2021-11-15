Дин Смит согласовал контракт с "Норвичем"
Дин Смит согласился занять вакантную позицию главного тренера "Норвича".
6 ноября "Норвич" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги и в этот же день попрощался с Даниэлем Фарке.
С тех пор "канарейки" успели провести переговоры со Смитом и Фрэнком Лэмпардом, однако бывший наставник "Челси" и "Дерби" взял самоотвод.
Как утверждает The Guardian, "Норвич" уже договорился со Смитом и в течение понедельника должен подтвердить подписание контракта с Дином на два с половиной года.
Отметим, что сам Дин остался без работы на следующий день после увольнения Фарке из "Норвича". Дин был изгнан из "Астон Виллы", уже взявшей на его место Стивена Джеррарда, после серии из пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.
В свое время Смит сразу же повлиял на "Виллу", выведя свой любимый клуб в Премьер-Лигу, и теперь на эффект похожего рода надеются на "Кэрроу Роуд".
15.11.2021 06:00
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наш великий эстонец Валера Карпин ловко обоссал россиян: подарил им надежду, а потом посадил их всех на бутылочки ихихихихихи прямо как со спамом в 2009м, когда свиньи уже о чемпионстве мечтать начали, а потом джанаев пропустил плюху от бобра с 40 метров ахахахахаха
KUNINGAS!!!
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скузня - это биомусор!!!
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КОРОЛИ будут на троне!!!
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А че с ебалами у крепостных? Опять обосрались в решпющий момент. Филимонову теперь не обидно..не он один лох
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А где мои собачки ? Где маленькие пенсята ? М ?
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