Тен Хаг не собирается в Премьер-Лигу

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг заявил, что не помышляет о переезде в Премьер-Лигу и связывает свое будущее с клубом из Амстердама.

За последний месяц Тен Хага сватали в "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые в итоге назначили Антонио Конте и Эдди Хау, соответственно.

На этом слухи о скором переезде Тен Хага в Премьер-Лигу не закончились — сейчас таблоиды отправляют Эрика в "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру, однако у голландского специалиста другие планы.

"Задумываюсь ли я об уходе из "Аякса"? Я живу в настоящем, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос".

"Я всегда хочу делать свою команду лучше. До тех пор, пока я ощущаю эту мотивацию, я хочу продолжать — если этого хочет и "Аякс", конечно".

"Был ли я заинтересован в работе с "Ньюкаслом"? Я счастлив в "Аяксе". Я могу хорошо делать свою работу здесь".

"Здесь хорошие условия и климат. Хорошие руководители и персонал. И не забывайте, что у меня очень хорошая группа игроков", — сообщил Тен Хаг ESPN.


Метки Аякс, Премьер-Лига, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2021 00:05

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