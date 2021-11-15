Тен Хаг не собирается в Премьер-Лигу

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг заявил, что не помышляет о переезде в Премьер-Лигу и связывает свое будущее с клубом из Амстердама.

За последний месяц Тен Хага сватали в "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые в итоге назначили Антонио Конте и Эдди Хау, соответственно.



На этом слухи о скором переезде Тен Хага в Премьер-Лигу не закончились — сейчас таблоиды отправляют Эрика в "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру, однако у голландского специалиста другие планы.



"Задумываюсь ли я об уходе из "Аякса"? Я живу в настоящем, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос".



"Я всегда хочу делать свою команду лучше. До тех пор, пока я ощущаю эту мотивацию, я хочу продолжать — если этого хочет и "Аякс", конечно".



"Был ли я заинтересован в работе с "Ньюкаслом"? Я счастлив в "Аяксе". Я могу хорошо делать свою работу здесь".



"Здесь хорошие условия и климат. Хорошие руководители и персонал. И не забывайте, что у меня очень хорошая группа игроков", — сообщил Тен Хаг ESPN.