Тен Хаг не собирается в Премьер-Лигу
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг заявил, что не помышляет о переезде в Премьер-Лигу и связывает свое будущее с клубом из Амстердама.
За последний месяц Тен Хага сватали в "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые в итоге назначили Антонио Конте и Эдди Хау, соответственно.
На этом слухи о скором переезде Тен Хага в Премьер-Лигу не закончились — сейчас таблоиды отправляют Эрика в "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру, однако у голландского специалиста другие планы.
"Задумываюсь ли я об уходе из "Аякса"? Я живу в настоящем, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос".
"Я всегда хочу делать свою команду лучше. До тех пор, пока я ощущаю эту мотивацию, я хочу продолжать — если этого хочет и "Аякс", конечно".
"Был ли я заинтересован в работе с "Ньюкаслом"? Я счастлив в "Аяксе". Я могу хорошо делать свою работу здесь".
"Здесь хорошие условия и климат. Хорошие руководители и персонал. И не забывайте, что у меня очень хорошая группа игроков", — сообщил Тен Хаг ESPN.
15.11.2021 00:05
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