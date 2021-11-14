Эдвардс: "Мою собаку зовут Бобби"

Роберто Фирмино Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс сделал намек на свое любимое приобретение за время работы в мерсисайдском клубе.

Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" положил конец спекуляциям насчет будущего Эдвардса, подтвердив, что Майкл покинет "Энфилд" в конце этого сезона.

Эдвардс находится в "Ливерпуле" уже 10 лет, а свою нынешнюю должность занимает с 2016 года. За это время Майкл привел в клуб многих важных игроков, включая Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка и Алиссона, но особые чувства, судя по всему, у него вызывает бразильский нападающий Роберто Фирмино, ставший краеугольным камнем в модели игры главного тренера Юргена Клоппа.

"Мне часто задают вопрос: "Кто был/является твоим любимым игроком?" Это по-настоящему сложный вопрос, поэтому я даже не буду пытаться ответить. Я лишь скажу, что мою собаку зовут Бобби", — пишет Эдвардс в открытом письме к болельщикам.


Метки Ливерпуль, Фирмино, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 14.11.2021 23:23 # jirrort
    А как зовут собаку Дембы Ба?

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  2. ilovemanutd 14.11.2021 23:07 # ilovemanutd
    А мою собаку зовут Фрэнк, сутулая такая

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  3. hammersmith 14.11.2021 23:06 # hammersmith
    Мою собаку зовут михуйло хыы

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  4. ben-arfa 14.11.2021 23:05 # ben-arfa
    В честь Сэра Чарльтона?

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