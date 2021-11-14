Эдвардс: "Мою собаку зовут Бобби"

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс сделал намек на свое любимое приобретение за время работы в мерсисайдском клубе.

Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" положил конец спекуляциям насчет будущего Эдвардса, подтвердив, что Майкл покинет "Энфилд" в конце этого сезона.



Эдвардс находится в "Ливерпуле" уже 10 лет, а свою нынешнюю должность занимает с 2016 года. За это время Майкл привел в клуб многих важных игроков, включая Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка и Алиссона, но особые чувства, судя по всему, у него вызывает бразильский нападающий Роберто Фирмино, ставший краеугольным камнем в модели игры главного тренера Юргена Клоппа.



"Мне часто задают вопрос: "Кто был/является твоим любимым игроком?" Это по-настоящему сложный вопрос, поэтому я даже не буду пытаться ответить. Я лишь скажу, что мою собаку зовут Бобби", — пишет Эдвардс в открытом письме к болельщикам.